Piqué: "Cuando puse el 'se queda', ya sabía que Neymar se iba, era mi última bala"

El defensa español del FC Barcelona Gerard Piqué dijo saber que Neymar se marchaba mucho antes de poner el famoso tweet de "se queda" y que el brasileño tenía tomada la decisión desde la boda de Leo Messi, por lo cual utilizó las redes sociales como "medida de presión" para tratar de ayudar al club a retenerle "Como dijo Dani (Alves) fue Neymar el que convenció a Dani porque a la boda de Leo (Messi) ya fue con la idea de irse. Empezó la pretemporada y el mensaje era el mismo", declaró el catalán este sábado en una rueda de prensa previa a la ida de la Supercopa de España ante el Real Madrid centrada en la salida del brasileño rumbo al PSG.

"No me siento engañado en ningún sentido. Hubo unos cuantos jugadores que intentamos convencerle para que se quedara y el día en que escribo el tweet sé que se va y que es la última bala que tengo: usar las redes sociales, que la opinión publica se piense que se queda y así intentarle convencer", añadió.

El defensa central explicó que trató de utilizar sus redes sociales para "ayudar al club" y con "un sentido claro". "Todo tiene un sentido y en este caso fue ayudar a este club al que represento a retener a un jugador que para mí es único, con un talento único. Sabía que era muy difícil porque era una decisión que ya tenía tomada hace tiempo y no fue posible, pero al menos lo intente", apuntilló.

"Hay jugadores que se declaran en rebeldía, jugadores que no se presentan... Neymar luchó hasta el último segundo por la camiseta del Barcelona. Los 90 minutos del día del Real Madrid sabiendo que ya se iba lo demuestran. Se podría haber lesionado y siguió jugando y creo que estos años ha defendido la camiseta como ninguno", continuó.

"Si Ney se va puede ser por dinero o por ser el mejor del mundo pero es su propia decisión. Y si al final es por dinero pues es por dinero. ¿Cuántos de aquí iríais a vuestra competencia por más dinero? Los de El Mundo al Sport, los del As al Marca... lo haría todo el mundo. ¿Qué pasa?, que lo hace un futbolista y es un pesetero. Cada uno toma sus decisiones en la vida y no tenemos que juzgar por ello", replicó.

"Dortmund y Liverpool se aprovechan del momento en el que estamos que es un mercado muy inflacionado, con un club que ha recibido 222 millones y cada uno utiliza sus armas y sus cartas, me parece bien, es su posición, a partir de ahí nuestro club tiene que tomar la mejor decisión y la que crea oportuna. Es un momento difícil para fichar sin lugar a duda", concretó.

"EL BARÇA NO HA PERDIDO SEDUCCIÓN PARA FICHAR"

Cuestionado por la razón por la cual no comunicaron al club la información sobre la decisión de Neymar de marcharse, Piqué explicó que "no es su papel" y que él solo es un jugador que viene a "jugar al fútbol".

"No es nuestro papel trasladar esa información al club entre nosotros somos compañeros, tenemos relaciones personales de amistad, somos amigos, no es nuestro papel. Si alguien lo tiene que comunicar es Neymar, y si no, mantenerlo en secreto. Nosotros somos jugadores que venimos a jugar al fútbol", defendió.