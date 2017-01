Piqué: "Cada semana los árbitros me dan más la razón"

Gerarg Piqué ha vuelto a quejarse de una nueva actuación arbitral tras sus palabras del pasado jueves posteriores al partido ante el Athletic de Bilbao en Copa del Rey. El defensa ha asegurado que en el choque de este domingo ante el Villarreal hubo "dos manos de Bruno, muy claras. También he visto la de Mascherano, pero sí hablamos de intenciones, la de uno y la de otro... Que lo analicen todo, no voy a hablar de esto. Cada semana me dan más la razón a lo que dije la semana pasada".