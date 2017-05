Pjanic: "Somos lo suficientemente buenos para hacer daño al Real Madrid"

El centrocampista de la Juventus Miralem Pjanic espera un partido "muy disputado donde los pequeños detalles decidirán" el próximo 3 de junio en la final de la Liga de Campeones ante un Real Madrid, del que no olvida su potencial, aunque el campeón italiano es "lo suficiente bueno para hacerlo daño".

El centrocampista de la Juventus cree que están jugando "bien" y que por ello "todo es posible". "Nuestro equipo es muy fuerte y mi sueño es conseguir el trofeo. He crecido considerablemente desde que llegué aquí y he conseguido mi objetivo. Decidí que todavía podía evolucionar como jugador después de mis magníficos años en Roma", admitió.

"Me he venido a un club que está acostumbrado a ganar y siempre quiere conseguir más. Me presentaron un proyecto que sería fascinante para cualquier futbolista. Cada mes que pasa me siento mejor, sobre todo tras ganar tantos trofeos", prosiguió Pjanic.