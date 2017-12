Poli Rincón: "España va a ser campeona del mundo"

El exjugador del Real Madrid y del Betis y de la selección española Hipólito 'Poli' Rincón anticipó que "España va a ser campeona del mundo" porque no ve a "nadie mejor que nosotros", a la vez que analizó "el pequeño bajón" del Real Madrid y "la preocupante" situación de su último club, el Real Betis.

"España va a ser campeona del mundo. Se ha puesto el Mundial bastante bueno con unos cruces que nos benefician bastante. No veo a nadie mejor que nosotros", comentó Poli Rincón en la gala del 50º Aniversario del diario As.

Además, preguntado por su último club, el Real Betis, Poli aseguró que hay "algo que no está funcionando". "Es preocupante. No es por perder los partidos, son las sensaciones que da porque ayer pierde 1-0 pero puede perder 4 o 5 a cero. Y si das esas sensaciones y el gesto corporal de los jugadores no es el que tiene que ser pues yo me empiezo a preocupar. Luego hay partidos que la pelota entra o la pega Joaquín en el palo pero ellos tuvieron cinco o seis ocasiones clarísimas y Adán fue el mejor. Y cuando eso ocurre es porque algo no está funcionando", puntualizó.