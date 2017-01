(Pre) El Villarreal no renuncia a la remontada y Alavés y Deportivo pelean por volver a cuartos

El Villarreal intentará este miércoles hacerse fuerte en el Estadio de La Cerámica y remontar su eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey ante una Real Sociedad 'tocada' tras su goleada liguera ante el Sevilla, mientras que el Alavés y el Deportivo se cruzan en Mendizorroza en busca de volver a unos cuartos, objetivo que ansían los dos únicos supervivientes de LaLiga 1/2/3, el Córdoba y el Alcorcón.

En el Estadio de la Cerámica (19.00 horas), se decidirá uno de los cruces más atractivos de esta ronda del torneo del 'k.o', competición que siempre despierta interés en los equipos dispuestos a entrometerse en la 'dictadura' de los 'grandes', como pueden ser tanto el Villarreal como la Real Sociedad, que tienen sus ojos puestos en este trofeo.

De momento, el billete hacia cuartos está más hacia el lado de los de Eusebio Sacristán, que sacaron partido a Anoeta para coger una buena ventaja de 3-1, que podría haber sido mejor de no aparecer el 'cañón' de Manu Trigueros para dar vida a un 'Submarino Amarillo' que se resiste a hundirse.

Y así lo ha anunciado en la previa su técnico, Fran Escribá, que ha dejado claro que la Copa ilusiona y que no se guardará efectivos para buscar la remontada y meterse entre los ocho mejores, pese al esfuerzo realizado el pasado domingo cuando empató ante el FC Barcelona. Tampoco está dispuesto a relajarse su rival pese al marcador, aunque los 'txuri-urdin' llegan más dolidos tras ser zarandeados en su estadio por un oponente directo como el Sevilla, que le goleó por 0-4.

Los dos entrenadores han advertido a que saldrán a por el partido desde el pitido inicial: los locales, esperando mantener su tensión e intensidad competitiva de hace dos días y sin obsesionarse con un tempranero gol, y los visitantes sin renunciar a su filosofía ofensiva de ir a ganar y de tener la pelota.

El Villarreal no podrá contar con Mateo Musacchio, lesionado en la muñeca ante el Barça, y cuyo puesto será ocupado por Álvaro, mientras que en el lateral izquierdo, Jaume Costa podría jugar en detrimento de José Ángel, porque no lo podrá hacer en liga por su expulsión. En el centro del campo no se esperan demasiados cambios salvo que Samu Castillejo dé aire a Roberto Soriano o Jonathan dos Santos, mientras que arriba, la pareja Pato-Sansone debe ser la elegida para la remontada.

Por su parte, la Real Sociedad acudirá a Castellón con la sensible baja en su lista de convocados del mexicano Carlos Vela, con molestias en la rodilla, que será seguramente sustituido por Juanmi. Atrás, Eusebio tiene problemas por las lesiones de Mikel González, Carlos Martínez y Raúl Navas, pero al menos tiene la buena noticia del retorno de David Zurutuza, que se perfila titular.

A la misma hora, en el estadio de Mendizorroza, se enfrentan otros dos equipos de Primera como el Deportivo Alavés y el Deportivo de La Coruña, que aplazaron todo para el partido de vuelta tras empatar a dos goles hace una semana en Riazor, resultado que da algo de ventaja a los de Mauricio Pellegrino.

El conjunto vitoriano, sólido a nivel defensivo, no quiere acordarse de que desperdició en el feudo herculino un valioso 0-2 en los últimos minutos de partido y hacer valer su condición de local para volver a unos cuartos de final casi dos décadas después de hacerlo en la campaña 1997-1998, donde fue semifinalista y cayó ante el Mallorca.

El mismo objetivo persigue el equipo coruñés, que en LaLiga Santander aún no ha sido capaz de ganar a domicilio tras nueve partidos y cuyos registros ofensivos como visitante no son muy halagüeños. El 'Depor', doble campeón copero, no se mete entre los ocho mejores del torneo desde 2010-2011.

De todos modos, Pellegrino ya ha advertido que la Copa es el "postre" y que es LaLiga la que debe centrar sus esfuerzos por lo que jugarán los menos habituales, mientras que Gaizka Garitano sí ha confesado que les "apetece mucho" continuar en la competición, aunque es probable que también dé minutos a los que no juegan.

CÓRDOBA Y ALCORCÓN, REPRESENTANTES DE LA SEGUNDA

Finalmente, y también a las 19.00 horas, los dos supervivientes de LaLiga Adelante, el Córdoba y el Alcorcón, pelearán en el Nuevo Arcángel por mantenerse con vida en el torneo del 'k.o' y como representante del fútbol modesto, a la espera de tener un cruce con un 'grande' en la siguiente ronda que ayude también en lo económico.

De momento, Santo Domingo no aclaró nada y el empate sin goles de la semana pasada deja abierta esta eliminatoria. El resultado es una 'trampa' y puede ayudar al conjunto alfarero a intentar superar la barrera de unos octavos de final en las que se ha estrellado en sus tres anteriores apariciones. Los de Julio Velázquez son el peor visitante de la División de Plata, pero saben que marcar les puede ayudar mucho en su objetivo, aunque en su liga sólo han hecho tres goles a domicilio.

Este factor puede ayudar a su rival, que también aspira a estar entre los ocho mejores por primera vez, pero que en el Nuevo Arcángel no termina de arrancar y no gana desde finales del mes de septiembre. Los de Luis Carrión tampoco son un equipo con buenos números ofensivos, pero esperan vivir una noche acertada como la de los dieciseisavos de final ante el Málaga.

--OCTAVOS DE FINAL (vuelta).

Ida Hora.

- Martes 10.

Atlético de Madrid-Las Palmas 2-0 21:15.

- Miércoles 11.

Córdoba-Alcorcón 0-0 19:00.

Villarreal-Real Sociedad 1-3 19:00.

Alavés-Deportivo 2-2 19:00.

FC Barcelona-Athletic Club 1-2 21:15.

- Jueves 12.

Celta-Valencia 4-1 19:00.

Eibar-Osasuna 3-0 19:00.

Sevilla-Real Madrid 0-3 21:15.