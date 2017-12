(Previa) Arsenal-United, plato fuerte de una jornada propicia para la racha del City

El Manchester City retoma sin respiro la defensa del liderato en la Premier League en un duelo a priori favorable en casa ante el West Ham United de David Moyes, mientras que su mayor perseguidor, el United, se mide en el duelo más atractivo del fin de semana al Arsenal, ocasión para Chelsea y Liverpool de escalar en la tabla.

Los de Pep Guardiola no paran su racha triunfal, 12 victorias seguidas y 40 de 42 puntos posibles. Sin embargo, el pasado miércoles en jornada entre semana, el City de nuevo tuvo que recurrir al factor Sterling. El extremo inglés ha salvado para su equipo los últimos seis puntos de liga con goles 'in extremis' y también firmó la victoria en 'Champions' ante el Feyenoord.

No tiene freno el cuadro celeste, que o bien arrasa o bien encuentra solución en la última jugada en días más espesos. Así, los de Guardiola manejan ocho puntos de renta sobre el United. El domingo, ante un West Ham en puestos de descenso y que sólo ha sumado un punto con Moyes en tres partidos, el líder apunta a un nuevo capítulo de su histórico arranque de temporada.

Por su parte, Jose Mourinho visita la casa Arsene Wenger, con quien tiene varios episodios de intercambio de pullas. El Arsenal no podrá contar con Alexandre Lacazette pero confía en hacerse fuerte en el Emirates, donde ha ganado sus siete partidos, para seguir defendiendo su cuarta plaza y aspirar a escalar posiciones.

El United sigue sin dar la cara en la casa de los grandes esta temporada, pero necesita seguir sumando para no ver peligrar su segunda plaza, con el Chelsea a tres puntos. Los de Antonio Conte, que no pueden despistar más en Stamford Bridge, donde han cedido ocho puntos, no se fían de un Newcastle de Rafa Benítez, que cortó una mala racha de cuatro derrotas.