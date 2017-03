(Previa) El Betis busca reconciliarse con el Villamarín ante un peligroso visitante

El Real Betis y la Real Sociedad abrirán este viernes (20.45 horas/Gol) la vigesimosexta jornada de LaLiga Santander, un partido que los locales afrontan reforzados y con ganas de reconciliarse con el Benito Villamarín, aunque enfrente tendrán un peligroso visitante.

La actividad liguera no para y casi digerir todo lo sucedido en la anterior ya continúa su marcha imparable empezando por un duelo entre un Betis que puso un paréntesis a su momento dubitativa en su tercer derbi consecutivo y una Real que dejó escapar en el último suspiro tres puntos claves en la pelea por la cuarta plaza.

Los de Víctor Sánchez del Amo rompieron en La Rosaleda el pasado martes una racha de seis partidos sin ganar y evitaron una tercera derrota consecutiva en un derbi andaluz tras las sufridas ante el Granada y el Sevilla.

Ahora, antes de afrontar otra semana con doble partido por jugar el miércoles 8 el aplazado ante el Deportivo, el objetivo es reconciliarse ante su afición, enfadada tras esta racha y perder el choque ante el 'eterno rival' de la ciudad.

El Betis no gana desde el 8 de enero en casa y espera hacer buena su victoria en Málaga con otros tres puntos que le alejen casi definitivamente del descenso, aunque en esta campaña aún no ha sido capaz de encadenar dos victorias consecutivas. Rubén Castro, fuera de la lista para el último partido de forma sorpresiva, podría volver al once.

Por su parte, la Real Sociedad volvió a tropezar en Anoeta ante un rival directo. Después de perder ante el Villarreal, vio como el Eibar sumaba un punto 'in extremis' en el derbi guipuzcoano que le impidieron presionar al Atlético en la cuarta plaza.

Sin embargo, el conjunto de Eusebio Sacristán ha demostrado este año su buen hacer a domicilio y ya recuperó los puntos cedidos ante el 'Submarino Amarillo' frente a la UD Las Palmas. De hecho, de sus últimas cinco salidas, en cuatro de ellas se llevó la victoria, perdiendo únicamente en el Santiago Bernabéu.

El técnico vallisoletano tendrá que recomponer seguramente su ataque ya que al lesionado Willian José se le une la sanción a Juanmi, aunque el club ha recurrido la primera amarilla mostrada al jugador ante el Eibar por cubrirse la cabeza con la camiseta para mostrar un mensaje al fallecido Pablo Ráez. En el caso de que no prosperen las alegaciones, Jon Bautista podría acompañar a Carlos Vela, con la opción también de reforzar el centro del campo.

--HORARIOS DE LA JORNADA 26.

-Viernes.

Betis - Real Sociedad. Iglesias Villanueva (C.Gallego) 20.45.

-Sábado.

Leganés - Granada. Martínez Munuera (C.Valenciano) 13.00.

Eibar - Real Madrid. González González (C.Cast-leonés) 16.15.

Villarreal - Espanyol. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 18.30.

FC Barcelona - Celta. Gil Manzano (C.Extremeño) 20.45.

-Domingo.

Sporting - Deportivo. Mateu Lahoz (C.Valenciano) 12.00.

Atlético Madrid - Valencia. Estrada Fernández (C.Catalán) 16.15.

Las Palmas - Osasuna. Del Cerro Grande (C.Madrileño) 18.30.

Athletic Club - Málaga. Álvarez Izquierdo (C.Catalán) 20.45.

-Lunes.

Alavés - Sevilla. Trujillo Suárez (C.Tinerfeño) 20.45.