Previa del Celta - FC Krasnodar

El Celta no quiere volver a desaprovechar Balaídos El conjunto vigués busca encarrilar su vuelta ante un Krasnodar con bajas importantes

El Celta no quiere volver a desaprovechar Balaídos

El conjunto vigués busca encarrilar su vuelta ante un Krasnodar con bajas importantes

El Celta de Vigo intentará aprovechar en esta ocasión su primer partido en Balaídos para encarrilar este jueves (21.05 horas) su pase a los cuartos de final ante el FC Krasnodar ruso, un rival con poco nombre y con bajas importantes, pero que ha demostrado su peligrosidad.

El equipo vigués retoma el periplo continental con el ánimo de meterse entre los ocho mejores de Europa y de seguir en la pelea por un sueño al que no renuncia y que compensaría en buena parte el disgusto de la Copa del Rey.

En el torneo del k.o, los de Eduardo Berizzo no pudieron con el Deportivo Alavés, ante el que no sacaron tajada a su primer partido en Vigo donde empataron a cero, una situación que se repitió en los dieciseisavos de final ante el Shakthar Donetsk ucraniano, que se llevó la victoria de la ciudad olívica y puso muy cuesta arriba el pase.

Sin embargo, Sergio Álvarez, Iago Aspas y Gustavo Cabral se encargaron de remontar en Ucrania para que el Celta mantenga sus expectativas en un torneo donde todavía quedan 'grandes' como el United inglés, la Roma italiana o el Ajax holandés. Para poder dar un paso más, es casi obligatorio hacer bueno por fin el feudo vigués donde a nivel continental el equipo gallego no ha terminado de rendir.

Los de Berizzo sólo han sido capaces de ganar en esta Europa League al Panathinaikos, mientras que Ajax, Standard de Lieja y Shakhtar sacaron algo valioso. El Krasnodar, cuarto clasificado de la Liga rusa, se vuelve a presentar como una 'víctima' asequible para ganar ante su afición y evitar urgencias en el largo viaje a Rusia de dentro de una semana.

De todos modos, el partido no le llega en el mejor momento al Celta, que tras ganar en Karkhiv, no ha vuelto a saborear la victoria en sus tres partidos ligueros de la semana pasada, con especial mención a la 'manita' que se llevó del Camp Nou. Antes, no pudo ganar ni en El Molinón (1-1) ni en casa ante el Espanyol (2-2).

Berizzo no reservó a nadie en la visita al FC Barcelona y podría introducir algún cambio porque el fin de semana tiene un importante duelo en casa ante el Villarreal, ante el que no puede fallar si quiere mantener opciones de clasificarse para competiciones europeas a través de LaLiga Santander.

El entrenador argentino no puede contar con los lesionados Pablo Hernández y Rubén Blanco, y además tiene apercibidos de sanción a Aspas, Guidetti y Bongonda, por lo que Marcelo Díaz, Jozabed, Sisto o Rossi buscan su oportunidad en el once.

EL KRASNODAR SIN SU ESTRELLA Y GOLEADOR

El Celta volverá a medirse a un equipo que como el Shakhtar sufrió el parón de su campeonato en Rusia, que reanudó el pasado fin de semana con empate a dos en casa ante el líder Spartak de Moscú. El conjunto ruso sumó su tercer empate consecutivo tras hacerlo en Estambul ante el Fenerbahce, lo que le sirvió para dejar fuera al equipo turco, y el Ural, frente al que desperdició un 0-3 en media hora para caer en los penaltis y quedar eliminado de la Copa.

Y uno de los denominadores comunes de todos estos partidos es que en ellos marcó su estrella, Smolov, que lleva anotados 17 goles este año, pero que se lesionó el pasado fin de semana y no será de la partida en Balaídos. Además, Igor Shalimov tampoco podrá contar con otros dos titulares como el centrocampista Kaboré y el defensa Kaleshin, mientras que otro habitual como Gazinsky es duda por problemas físicos.

El equipo ruso, que está por primera vez en octavos, lleva jugando la Europa League desde la tercera ronda de calificación de finales de julio y se clasificó para los cruces tras finalizar segundo del Grupo I, gracias a su 'goal-average' con el Red Bull Salzburgo. Sumó tres derrotas y parece un rival asequible, pero el eliminar al Fenerbahce en dieciseisavos y que dejase fuera de la Europa League con goleada en el verano de 2014 a la Real Sociedad obliga al Celta a no relajarse.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

CELTA DE VIGO: Sergio Álvarez; Hugo Mallo, Cabral, Fontas, Jonny; Jozabed, Díaz, Radoja; Aspas, Guidetti y Sisto.

KRASNODAR: Kritsyuk, Martynovich, Granqvist, Naldo, Ramírez; Shishkin, Zhigulyov, Podberyozkin, Claesson, Pereyra y Wánderson.

--ÁRBITRO: Craig Thomson (ESC).

--ESTADIO: Balaídos.

--HORA: 21.05/beIN Sports.