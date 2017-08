(Previa) El Chelsea mide sus primeras urgencias en la visita al Tottenham

El estadio de Wembley, donde el Tottenham juega actualmente como equipo local, acogerá este fin de semana el primer partido de Premier League de su historia con la visita del Chelsea, vigente campeón que viene de una sorprendente derrota en la apertura de la competición, mientras que el Manchester City recibirá al Everton en el otro duelo destacado de la segunda jornada.

Antonio Conte tampoco podrá esta jornada contar con los lesionados Eden Hazard y Pedro Rodríguez, ni con Diego Costa, que sigue a la espera de que se resuelva su hipotética salida al Atlético de Madrid. Por todo ello, el defensor del título atraviesa sus primeras urgencias y no quiere ser el primer campeón que pierde en las dos primeras jornadas del campeonato.

La temporada pasada, el Tottenham fue el gran rival del equipo 'blue' en la Premier y aspira a mantenerse como candidato en una temporada extraña en la que jugará en Wembley porque aún no tiene estadio propio tras la demolición del viejo White Hart Lane. Los 'Spurs', que no han realizado ni un fichaje este verano, no fallaron en su debut ante el Newcastle de Rafa Benítez (0-2).