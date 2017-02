Previa del FC Barcelona - Atlético de Madrid

Sentencia azulgrana o remontada rojiblanca para el primer finalista El Barça apela al Camp Nou y al 1-2 del Calderón para disputar su cuarta final copera consecutiva ante un rival en busca de su mejor versión

El FC Barcelona recibe este martes al Atlético de Madrid en el Camp Nou --21.00 horas/Gol-- en una vuelta de las semifinales de la Copa del Rey en la que tiene cierta ventaja gracias al 1-2 logrado en la ida en el Vicente Calderón, con los goles de Luis Suárez y Leo Messi, si bien el cambio de imagen en la segunda mitad y el gol de Antoine Griezmann permiten mantenerse con opciones a un rival sin red pero con mucho por conquistar.

La ida deja al Barça como ligero favorito, siendo además el Camp Nou el escenario que decidirá al primer finalista de la Copa, pero el Atlético no ha enterrado ni mucho menos el hacha de guerra. La clara reacción tras el 0-2 de una primera parte de dominio blaugrana permitió ver una versión evocadora del mejor 'Atleti' de Diego Pablo Simeone, aunque los de Luis Enrique aguantaron el tipo para mantener su valiosa ventaja.

Se quedó a medias el conjunto rojiblanco y ahora deberá mantener e incluso elevar su nivel en el segundo capítulo de una semifinal que se mantiene apasionante por la capacidad mostrada de los colchoneros en otras visitas al feudo culé y el buen hacer que muestran en eliminatorias desde la llegada del 'Cholo'. Por ello, el Barça no se fía de su ventaja con la quiere sentenciar en casa para tener la oportunidad de revalidar el primero de los títulos que tiene que defender.

No es reconocible el juego del conjunto catalán, no para aquellos que vibraron con el juego de los equipos de Pep Guardiola o Tito Vilanova, que llevaron al máximo la esencia implantada con el 'Dream Team' bajo la batuta del ya histórico Johan Cruyff, y aunque tiene otros recursos alejados de la simple posesión, está sufriendo en el centro del campo, sobre todo si no tiene ni a Andrés Iniesta ni Sergio Busquets, los dos genios que anclan todavía al equipo con esa versión de antaño y evitan que la metamorfosis sea absoluta.

Habrá que ver si alguno de ellos juega en el Camp Nou, pues no tienen todavía el alta médica, que podría llegar el mismo día del partido, o Luis Enrique sigue siendo cauto para que lleguen en plenas condiciones a los octavos de final de la Liga de Campeones contra el PSG de la próxima semana.

De la presencia o no de uno de los dos o de ambos dependerá la configuración de un mediocampo donde Mascherano podría repetir como pivote si Busquets no está listo, aunque el 'Jefecito' también podría jugar atrás por un Gerard Piqué, duda por las molestias sufridas en el transcurso del triunfo contra el Athletic Club en casa (3-0).

El que no estará seguro será el brasileño Neymar, sancionado y que firmó un gran partido el pasado sábado ante los 'Leones'. Con Rafinha de baja por su fractura de tabique nasal tras chocar con Ter Stegen, Arda Turan o Denis Suárez buscan su hueco, con la opción, menos probable un escorado Paco Alcácer. Luis Suárez, fresco al descansar contra los de Ernesto Valverde, volverá al once para comandar las acciones ofensivas junto a un Leo Messi, amenazado de perderse la teórica final y que también tuvo una media hora de reposo.

GABI, GRAN AUSENTE EN EL ATLÉTICO

Hace ya años que los 'colchoneros' no ganan en el Camp Nou ni en Liga ni en Copa, y si lo logran deberán hacerlo, al menos, por 0-2, aumentando la cuenta goleadora por cada tanto que hagan los locales. Una tarea no fácil, pero tampoco imposible para un Atlético que deberá ser ofensivo y acercarse a su nivel de la segunda mitad de la ida, sin duda la versión que más cerca de los éxitos le ha dejado.

Simeone podría apostar por un 'tridente' ofensivo encabezado por Griezmann, que aún no sabe lo que es marcar en el Camp Nou, y donde Fernando Torres, siempre a un nivel óptimo en este estadio, reclama un sitio tras sus buenas prestaciones el pasado miércoles y su doblete ante el Leganés.

Junto a ellos podría aparecer la figura del belga Yannick Carrasco para completar un once ofensivo donde Simeone debe cubrir la baja del sancionado Gabi, lo que, pese al retorno de Thomas de la Copa África, podría provocar la vuelta de Koke al mediocentro junto a Saúl, mientras que la ausencia de Neymar podría evitar que se repitiese el dúo Vrsaljko-Juanfran por la derecha como en la ida y la entrada de otro centrocampista.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Cillessen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Mascherano, Rakitic, André Gomes; Messi, Suárez y Arda Turan.

ATLÉTICO DE MADRID: Moyà; Vrsaljko, Savic, Godín, Filipe Luis; Juanfran, Koke, Saúl, Carrasco; Griezmann; y Torres.

--ÁRBITRO: Gil Manzano (C. Extremeño).

--ESTADIO: Camp Nou.

--HORA: 21.00 horas/Gol.