Previa del FC Barcelona - CD Leganés

El Barça busca consuelo con el Lega Los culés tratarán de recobrar el ánimo tras el tantarantán del PSG

El FC Barcelona se mide este domingo al CD Leganés con el objetivo de redimirse tras el traspié europeo a manos del París Saint-Germain en un duelo que no debería suponer problemas para el conjunto blaugrana ante un recién ascendido que rendirá visita, por primera vez en su historia, al feudo blaugrana con motivo de esta vigésimo tercera jornada de Liga.

El conjunto de Luis Enrique acude a la cita con la obligación de ganar y convencer después del resbalón del pasado martes que les puede dejar fuera de Europa. El 4-0 del PSG ha cuestionado los cimientos de un proyecto que -deportivamente- se agarra a la final de Copa y a una remontada en Liga como tablas de salvación.

Los culés afrontan el partido con la confianza que les da su estadio -solo han perdido este año frente al Alavés- y con la mente volcada en dar la vuelta a esa eliminatoria que no se jugará hasta principios de marzo. "Tenemos un lindo desafío para quedar en la historia del club", dijo Luis Suárez este viernes en un evento sin pronunciar una sola palabra sobre el Leganés.

El Barça tiene la mente en ese partido de vuelta (8 de marzo) y afronta el envite como un trámite en el que espera no tener contratiempos. Los blaugranas no podrán contar con Sergio Busquets, que forzó la quinta amarilla en Vitoria para no jugar ante los pepineros, además de Aleix Vidal y Mascherano -por lesión-, mientras que Arda Turan será duda hasta última hora tras haberse especulado con su futuro.

La prensa inglesa asegura que el jugador turco ha alcanzado un acuerdo con el Chelsea, motivo que podría dejarle fuera de juego este domingo. Para la sala de máquinas, y en ausencia de Busquets -el gran faro-, Luis Enrique apostará por Rakitic, acompañado el croata por Rafinha e Iniesta por detrás de la temida MSN.

Los tres tenores -Messi, Suárez y Neymar- ya saben lo que es marcar al Leganés tras el 1-5 de la ida, el único precedente en la historia entre ambos conjuntos. Este domingo, será por tanto, la primera visita en la historia del Leganés a un Camp Nou donde arañar algún punto sigue siendo una tarea de chinos.

Una quimera que no quiere dejar de abrazar su técnico, Asier Garitano, confiado en la buena versión de los suyos para este domingo. "Estoy encantado de ir al Camp Nou. No estoy preocupado por nada", dijo en rueda de prensa el míster pepinero. "La goleada del PSG es lo mejor para nosotros", añadió con convencimiento.

El entrenador vasco no podrá contar con Rubén Pérez, sancionado por acumulación de tarjetas, ni con David Timor ni Mamadou Koné, que siguen recuperando sus respectivas lesiones. Quienes sí estarán serán Samu García y Gabriel Pires, quienes esta semana entrenaron al margen del equipo durante algunas sesiones.

NO CAER A PUESTOS DE DESCENSO

El Leganés encara, después de casi una vuelta después, la posibilidad de caer a los puestos de descenso. En sus 22 jornadas en Primera, los del sur de Madrid todavía no han pisado un solo día la zona roja de la tabla, algo que podrían hacer esta jornada si no ganan y sí lo hace el Sporting frente al Atlético de Madrid.

Un compromiso cualquiera para el Barça y una cita histórica para el Leganés en un partido que confronta intereses, emociones e ilusiones entre un gigante y una hormiga. Una pelea que mide, cuerpo a cuerpo, a un enfadado Goliat con muchas ganas de hacer pagar los platos rotos al más honorable David.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Jordi Alba, Umtiti, Piqué, Sergi Roberto; Rakitic, Iniesta, Rafinha; Neymar, Messi y Luis Suárez.

CD LEGANÉS: Herrerín; Tito, Insua, Mantovani, Adrián Marín; Erik Morán, Alberto Martín, Szymanowski, El Zhar, Bueno y Luciano.

--ÁRBITRO: Iglesias Villanueva (C.Gallego).

--ESTADIO: Camp Nou.

--HORA: 20.45/Movistar Partidazo.