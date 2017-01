Previa del FC Barcelona - Real Sociedad

El Camp Nou, aciago para la Real Sociedad, dirá semifinalista

El FC Barcelona recibe este jueves a la Real Sociedad en el Camp Nou --21.15 horas/beIN LaLiga-- en la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey con la ventaja del 0-1 de la ida en Anoeta, donde los blaugranas rompieron con su mala racha de la misma forma que intentará hacer lo propio ahora el equipo donostiarra para, en un feudo aciago para ellos, buscar la remontada y ser semifinalista.

Si el Barça acabó en la ida, gracias al gol de penalti de Neymar, con los fantasmas de Anoeta, donde no ganaba desde hacía una década, la Real Sociedad tiene ahora una situación similar que afrontar pues no gana en el Camp Nou desde 1991. Y no le vale un triunfo por la mínima, sino que deberán buscar los goles que no encontró en la ida pese a que los blaugranas ganaron sin tener su mejor día.

Los de Luis Enrique ofrecieron una versión más que suficiente para romper al fin las estadísticas que negaban su fútbol en Donostia. Ni siquiera el Barça de Guardiola consiguió ganar allí, pero Luis Enrique logró en la Copa lo que nadie había logrado desde 2007, cuando un equipo dirigido por Frank Rijkaard salió por ya penúltima vez con los brazos en alto.

Un gol de penalti que cobra mucha importancia ahora para la vuelta, ya que la Real Sociedad deberá buscar cuanto menos dos goles en un estadio funesto para ellos. El Barça, que tuvo que remontar el 2-1 de San Mamés en la vuelta de los pasados octavos de final, llega ahora a casa con un gran crédito que deberá hacer efectivo ante una Real Sociedad que, eso sí, llega igualmente en forma y con ilusión pese al 0-1 de la ida, y con mucho más a ganar que a perder.

El Barça no tendrá para intentar sellar el pase a semifinales a dos puntales del centro del campo como son Andrés Iniesta y Sergio Busquets. A la lesión muscular en el sóleo izquierdo sufrida en el transcurso del partido de ida en Anoeta de Iniesta se ha sumado la de Busquets, que sufre un esguince en el ligamento lateral externo del tobillo derecho fruto de una acción en los primeros instantes del partido contra el Eibar en Ipurúa (0-4). Las puertas se abren para André Gomes, Rakitic, Denis Suárez o Arda Turan para comandar el centro del campo.

La Real Sociedad también ha ganado su último partido de LaLiga Santander en un buen partido contra el Celta de Vigo (1-0), otro de los equipos revelación de la temporada. El gol de Juanmi dio los tres puntos a los de Eusebio y les devolvió a la senda del triunfo tras esa derrota copera ante el Barça. Unos ánimos y un buen reencuentro con su afición antes de llegar a Barcelona dispuestos a dar guerra y a luchar por las semifinales.

Para el encuentro de este jueves Eusebio no podrá contar con Zaldúa ni con Concha, ambos lesionados, que se suman a las bajas ya conocidas de Ander, Carlos Martínez, Héctor, Bergara, Gaztañaga y Agirretxe. No obstante, respecto a la ida no pierde a ninguno de los jugadores que fueron titulares y el técnico tendrá las mismas armas que tan buenos resultados le han dado en Anoeta en LaLiga para buscar la remontada.

La última victoria de la Real Sociedad en el Camp Nou (1-3) fue en la jornada 35 de Liga de la temporada 1990-91, con el actual técnico donostiarra como jugador titular en el Barça. Un tempranero gol de Atkinson y un doblete de Aldridge pusieron un 0-3 maquillado por Julio Salinas en el minuto 75. Un resultado que ahora metería a la Real Sociedad en la Copa, pero que nunca más se ha dado.

Desde aquella victoria, la Real sólo ha conseguido un empate en el Camp Nou, y fue en la temporada 1994-95 en la jornada 28 del campeonato doméstico, con un postrero go de Imaz que igualó el anterior de Stoichkov para los blaugranas. No obstante, pese a ese balance de 18 triunfos del Barça y un único empate en el Camp Nou, y el claro 4-0 del año pasado, hay un precedente que hará ilusionarse a los 'txuri-urdin'.

Hace 27 años ambos equipos se vieron en los cuartos de final de la Copa del Rey y, en la ida disputada en San Sebastián, el 'Dream Team' del Barça entrenado por Johan Cruyff ganó (0-1). Mismo resultado que en esta ocasión, y en la vuelta la Real Sociedad ganó 2-3 para darle la vuelta a la eliminatoria pero entonces no había valor doble de los goles a domicilio y, en la prórroga, el Barça empató para pasar a semifinales.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Cillessen; Aleix Vidal, Mascherano, Umtiti, Digne; André Gomes, Rakitic, Arda Turan; Messi, Suárez y Neymar.

REAL SOCIEDAD: Rulli; Elustondo, Mikel, Iñigo Martínez, Yuri; Illarramendi, Zurutuza; Xabi Prieto, Canales, Carlos Vela; y Willian José.

--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C. Valenciano).

--ESTADIO: Camp Nou.

--HORA: 21.15 horas/beIN LaLiga.