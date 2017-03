Previa del RC Deportivo - FC Barcelona

El Barça quiere prolongar en Riazor su euforia

El RC Deportivo recibe este domingo al FC Barcelona en Riazor --16.15 horas/beIN LaLiga-- en la 27ª jornada de LaLiga Santander en una semana marcada en el plano blaugrana por su histórica remontada en la Liga de Campeones frente el Paris Saint-Germain, doblegando por 6-1 a los galos, mientras que el Depor espera frenar la euforia culé tras jugar también entre semana el partido aplazado frente al Betis.

El duelo llega después de que el Barça arrebatara precisamente al Depor el ser el protagonista de la mayor remontada en 'Champions' en la era moderna. Aquel 'Súper Depor' que remontó al AC Milan un 4-1 se ha visto superado por este Barça que, pese a estar eliminado en el '87, marcó tres goles en siete minutos para estar en los cuartos de final y entrar en la historia del fútbol europeo logrando lo nunca antes visto.

La locura, la euforia, la 'rauxa' blaugrana se desataron en el Camp Nou cuando Sergi Roberto marcó el gol del pase en la última jugada. Pero esa gesta es pasado y el Barça se enfrenta ahora a otra realidad, la de LaLiga Santander en la que es líder gracias a su buena dinámica de resultados aunque pendiente, todavía, del partido aplazado que deberá jugar el Real Madrid frente al Celta de Vigo que podría devolver la iniciativa al eterno rival.

Ese mismo día que se aplazó el partido en Balaídos se suspendió el partido entre el Deportivo y el Real Betis, por el mismo temporal. Un duelo que se jugó este miércoles y que ha impedido a los deportivistas tener el tiempo habitual para preparar el choque frente al Barça, y del que arrancaron un punto al final del descuento con un penalti muy discutido por los béticos que transformó Celso Borges, igualando el gol de Piccini en el '70.

El Depor, que venía de encadenar cuatro derrotas consecutivas y coquetear con el descenso, lleva ahora tres jornadas respirando con los empate contra Atlético de Madrid y Real Betis y el triunfo vital ante el Real Sporting en El Molinón (0-1). Tres choques puntuando y soñando con la permanencia de la mano de Pepe Mel, que desde que sustituyó a Gaizka Garitano no conoce la derrota.

Así, un proyecto que empieza, el del Deportivo de Mel, intentará prolongar la buena racha ante un proyecto más que consolidado que a finales de temporada llegará a su fin. Luis Enrique no seguirá en el banquillo blaugrana pero quiere irse con un triplete que es posible. En la Copa les aguarda el Alavés en la final, en la 'Champions' siguen vivos tras la machada del miércoles y, en LaLiga, están en plena pelea pese a habérseles dado por muertos.

Seis victorias consecutivas, algunas de ellas con goleadas como las del Alavés (0-6), Sporting (6-1) o Celta de Vigo (5-0), han aupado aunque sea de forma provisional al Barça al liderato. Y, si ganan en Riazor, seguirá siendo así una jornada más. Pero la euforia de la 'Champions', la adrenalina y el desgaste podrían pasar factura, de ahí que Luis Enrique pueda optar por alguna rotación más de lo que sería habitual, con posible regreso al más conocido 4-3-3 que no un 3-4-3 que ha dado sus frutos con creces pero que es más arriesgado.

En el partido de la primera vuelta no fue titular Leo Messi, aunque nada más salir del banquillo en la segunda parte puso el 4-0 final con el que el Barça superó sin problemas al Deportivo. Ahora, en A Coruña quieren revancha y están animados con el cambio de rumbo del equipo. Eso sí, pierden a los sancionados Mosquera y And one, titulares habituales, y a los lesionados Sidnei y Guilherme. En el Barça únicamente no estarán Mathieu y Aleix Vidal, lesionados.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

RC DEPORTIVO: Lux; Juanfran, Arribas, Albentosa, Luisinho; Borges, Bergantiños; Carles Gil, Emre Colak, Fajr; y John.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, Rakitic, André Gomes; Messi, Suárez y Neymar.

--ÁRBITRO: Fernández Borbalán (C. Andaluz).

--ESTADIO: Riazor.

--HORA: 16.15 horas/beIN LaLiga.