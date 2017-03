(Previa) Uruguay no quiere añorar a Suárez ante Brasil y Argentina quiere la plaza mundialista de Chile

Las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Rusia de 2018 volverán a la acción este jueves con duelo de alta tensión como los que vivirán Uruguay, segunda y sin Luis Suárez, y la Brasil de Neymar, y la Argentina de Leo Messi, en puesto de repesca, ante Chile, cuarta.

Sin lugar a dudas, el partido más atractivo será el que acoja el Centenario de Montevideo, que se rebosará para ejercer toda la presión sobre una 'canarinha' que busca aprovechar el 'efecto Tite' para dejar casi sentenciado su billete a la Copa del Mundo.

Brasil aventaja en cuatro puntos a Uruguay y en ocho a Argentina, actualmente en posición de repesca, por lo que tiene claro que ganar en la capital sería un paso casi definitivo. Sin embargo, los de Oscar Washington Tabárez ya frenaron a la pentacampeona mundial en su casa (2-2), pero a diferencia de ese partido, ahora no estará Luis Suárez.

El delantero del FC Barcelona es una baja sensible para los suyos y dejará toda la responsabilidad atacante a Edinson Cavani, un alivio mayor para la zaga brasileña, que sufrió a la dupla en la primera vuelta. Además, también será baja el portero titular Fernando Muslera.

Por su parte, Neymar intentará trasladar su excelente momento de forma con su club a su selección para intentar ser los primeros que puntúan en el Centenario en estas eliminatorias donde el bagaje de su rival asusta con un temible 16 goles a favor y 1 en contra, aunque en su última visita, en la clasificación para Sudáfrica 2010, arrlló 0-4.

De todos modos, tras la llegada de Tite, el combinado brasileño se ha asentado y ha recuperado su mejor imagen para encadenar siete victorias seguidas. Al igual que su rival, tendrá bajas importantes en ataque como los lesionados Gabriel Jesus y Douglas Costa.

El otro punto atractivo de la jornada estará en el Monumental de Buenos Aires donde Argentina quiere sumar tres puntos importantes que le saquen de la plaza de repesca ante una Chile que no termina de rendir bien como visitante.

Bajo el mando de Leo Messi, el equipo de Edgardo Bauza no puede permitirse ningún tropiezo y menos ante su público para no comenzar a complicarse seriamente no solo su clasificación directa sino incluso la repesca porque sólo aventaja en un punto a Colombia.

El técnico de la albiceleste parece que no podrá contar con Paulo Dybala como uno de sus acompañantes ofensivos junto a Higuaín del '10' azulgrana, por lo que el 'Kun' Agüero gana enteros para ser de la partida.

Chile, que tendrá la sensible baja de Arturo Vidal y la más que posible de Alexis Sánchez, intentará salir airosa de esta complicada visita para defender su puesto y tomarse la revancha de la derrota en Santiago por 1-2.

Además, Ecuador, tercera clasificada con 20 puntos, tendrá una siempre complicada visita a Paraguay, séptima con 15 y ante la que nunca ha sumado en sus anteriores siete visitas en Eliminatorias Sudamericanas, mientras que Colombia, sexta y sin el lesionado Radamel Falcao, tratará de no fallar en casa ante Bolivia, penúltima, para seguir en la pugna. La jornada se completa con el duelo entre la colista Venezuela y Perú, obligada a ganar para mantener sus opciones.

--PROGRAMA DE LA JORNADA.

Colombia - Bolivia.

Paraguay - Ecuador.

Uruguay - Brasil.

Venezuela - Perú.

Argentina - Chile.

--CLASIFICACIÓN.

Selecciones Pts J G E P GF GC

1. Brasil 27 12 8 3 1 28 9.

2. Uruguay 23 12 7 2 3 24 11.

3. Ecuador 20 12 6 2 4 22 16.

4. Chile 20 12 6 2 4 21 17.

5. Argentina 19 12 5 4 3 14 12.

6. Colombia 18 12 5 3 4 15 15.

7. Paraguay 15 12 4 3 5 11 17.

8. Perú 14 12 4 2 6 18 20.

9. Bolivia 7 12 2 1 9 10 31.

10.Venezuela 5 12 1 2 9 14 29.