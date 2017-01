(Previa) Villarreal y Athletic buscan olvidar la Copa y ascender posiciones en Riazor y Butarque

El Villarreal, quinto clasificado de LaLiga Santander, visita en cuadro este sábado el estadio Municipal de Riazor (20.45 horas) con el objetivo de asaltar posiciones de Liga de Campeones, en una decimoctava jornada de competición en la que el Athletic Club busca en Butarque (13.00 horas) la zona europea.

El conjunto castellonense, que el pasado fin de semana sacó un punto en el nuevo Estadio de la Cerámica ante el FC Barcelona, tratará de reponerse a su eliminación copera ante la Real Sociedad; el 1-1 del miércoles, tras el 3-1 de la ida en Anoeta, resultó insuficiente para colarse en los cuartos de final del torneo del 'K.O'.

Además, Fran Escribá deberá lidiar también con las numerosas bajas que afectan a su equipo. A las ausencias de Roberto Soldado y Denis Cheryshev se han unido la de titulares como Mateo Musacchio, lesionado en la muñeca, y Jaume Costa y Nicola Sansone, que deberán cumplir sanción.

Con todo, el 'submarino amarillo' es quinto en la tabla con 30 puntos, a uno de los puestos que dan acceso a la 'Champions' y con tres de ventaja sobre el primero de los aspirantes a la zona europea, el Athletic Club.

Más necesitado está el Deportivo, al que dos tropiezos podrían poner en peligro. Los gallegos, decimoquintos con 17 puntos, manejan cinco unidades sobre los puestos de descenso, después de cosechar cuatro puntos en sus dos últimos encuentros. Además, esta semana se despedían del torneo copero ante el Alavés.

El preparador blanquiazul, Gaizka Garitano, tendrá que solventar las ausencias de Carles Gil, por un esguince del ligamento lateral externo de la rodilla izquierda; Juanfran Moreno, por sanción; y Fayçal Fajr, que se encuentra preparando la Copa África.

PRIMER LEGANÉS-ATHLETIC

Por su parte, Leganés y Athletic Club se enfrentarán, por primera vez en partido oficial, en Butarque en un duelo marcado por las bajas, en el que los bilbaínos, que buscan puntuar por tercera jornada consecutiva, llegan tocados en defensa y los pepineros acumulan hasta siete jugadores lesionados.

El cuadro vasco intentará olvidar su eliminación en Copa ante el FC Barcelona, después de desperdiciar la ventaja de la ida (2-1 y 3-1), y centrarse en LaLiga. Los de Ernesto Valverde son séptimos (27), a dos puntos de los puestos de Europa League que marca la Real Sociedad.

De Marcos, Etxeita y Lekue no podrán disputar el partido, lo mismo que Yeray, que ya se entrena después de ser sometido a una operación por un tumor testicular. Williams podría ocupar el ataque secundado por Raúl García, que no jugó por sanción ante el Barça. Quien no estará en Butarque es Javier Eraso, que ha quedado desconvocado y no regresará a la que fue su casa.

Por su parte, los madrileños -con cuatro unidades de ventaja sobre la zona de quema- llevan cinco jornadas sin ganar. Serantes, Herrerín, Bustinza, Rico, Unai López, Robert Ibáñez y Koné integran la enfermería pepinera, de la que ya ha salido el argentino Alexander Szymanowski, que podría volver a jugar este fin de semana. También podría debutar el griego Siovas que ha llegado en este mercado de invierno.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 18.

-Sábado 14.

Leganés - Athletic. Jaime Latre (C.Aragonés) 13.00.

Barcelona - Las Palmas. Undiano Mallenco (C.Navarro) 16.15.

Atlético - Betis. Clos Gómez (C.Aragonés) 18.30.

Deportivo - Villarreal. Ocón Arráiz (C.Riojano) 20.45.

-Domingo 15.

Valencia - Espanyol. Sánchez Martínez (C.Murciano) 12.00.

Celta - Alavés. Melero López (C.Andaluz) 16.15.

Granada - Osasuna. Trujillo Suárez (C.Tiñerfeño) 18.30.

Sporting - Eibar. Fernández Borbalán (C.Andaluz) 18.30.

Sevilla - Real Madrid. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 20.45.

-Lunes 16.

Málaga - Real Sociedad. Mateu Lahoz (C.Valenciano) 20.45.