(Previa) El Villarreal busca soñar con la cuarta plaza y Celta y Espanyol pelean por Europa

El Villarreal, el Celta y el Espanyol intentarán este miércoles afianzar sus opciones de jugar en competición europea, con el conjunto castellonense buscando aprovechar la visita al colista Osasuna para seguir cerca de la cuarta plaza y con el céltico y el espanyolista viviendo un duelo directo en Balaídos, mientras que el Granada tratará de no dejar escapar puntos como local ante el sólido Alavés, en partidos correspondientes a la vigesimoquinta jornada de LaLiga Santander.

En El Sadar (19.30 horas), se abrirá la actividad futbolística con el partido entre Osasuna, último clasificado y ya seriamente urgido de puntos, y el Villarreal, sexto en la tabla y que, pese a sus bajas, no quiere dejar pasar la oportunidad para seguir al acecho de la cuarta plaza que da acceso a la previa de la 'Champions', actualmente a seis puntos.

La situación no es tan positiva para el conjunto 'rojillo', que sólo suma diez unidades y que tiene a nueve la salvación, por lo que su misión es empezar a sumar de tres en tres sin dejar escapar más en casa, a donde regresa tras dos salidas negativas con sendas derrotas sin marcar siquiera.

El Sadar aún no ha visto ganar este año a un Osasuna, que ha encadenado cuatro derrotas seguidas y que no gana desde que se impusiese en Ipurua el 17 de octubre. Pese a todos, el equipo pide a su gente que no decaiga y que les dé ese plus para batir a un visitante sólido.

El Villarreal baja su rendimiento lejos de su estadio, pero sólo ha perdido dos partidos y únicamente ha encajado seis goles en diez visitas, muestra de una solidez que espera no se vea resentida por la lesión del 'Zamora' Sergio Asenjo.

Además del palentino, Fran Escribá tampoco podrá contar con Adrián López, Sansone, José Ángel y Cheryshev, por lesión, ni con Bruno Soria ni Mario Gaspar por sanción. Las bajas arriba podrían dar la oportunidad a Roberto Soldado, en su vuelta a una de sus 'casas', de volver a ser titular.

Además, el Villarreal tampoco puede sumar una nueva derrota tras la polémica del pasado domingo ante el Real Madrid si no quiere perder la sexta plaza, acechado por el Eibar y el Athletic, y a la que quieren llegar el Celta y el Espanyol que se ven las caras en Balaídos (21.30 horas).

El conjunto vigués intentará no acusar el desgaste de este último mes y hacerse fuerte en su feudo para salir airoso de un rival directo, mejorado y que le aventaja en un punto, pero que fuera de su estadio no está consiguiendo el mismo rendimiento.

Los de Eduardo Berizzo buscarán sumar su tercera victoria consecutiva en Vigo para superar a los de Quique Sánchez Flores, con el añadido de ganarles el 'goal-average' particular tras imponerse por 0-2 en Barcelona.

Tras las rotaciones casi obligadas en El Molinón, el técnico argentino recuperará su mejor once después de dar descanso a titulares como Hugo Mallo, Jonny, Cabral, Wass y Guidetti y dar pocos minutos al 'Tucu' Hernández, que es duda por unas molestias musculares, y a un Iago Aspas que volvió a demostrar su importancia.

Por su parte, el Espanyol llega animado a la ciudad olívica y en busca de tomarse la revancha de la primera vuelta para demostrar que puede ser candidato a los puestos europeos en la primera de sus dos salidas consecutivas.

El conjunto 'perico' se recuperó de dos derrotas seguidas (Real Sociedad y Real Madrid) con una victoria solvente en la visita del colista. Su solidez defensiva intentará frenar el peligro ofensivo 'celeste'.

EL GRANADA BUSCA PUNTOS OBLIGADOS ANTE UN ALAVÉS AL ALZA

Finalmente, la jornada del miércoles se completa con el choque en el Nuevo Los Cármenes entre el Granada, penúltimo clasificado, y el Deportivo Alavés, que de ganar se convertiría en candidato también a Europa y dejaría ya casi vista para sentencia su permanencia.

Los de Lucas Alcaraz volvieron a marcharse de vacío como visitantes en San Mamés y por ello se antoja más clave aún volver a hacerse fuertes ante su público, ante el que han ganado sus dos últimos partidos y sin encajar, sobre todo para llegar con fuerza a la visita del fin de semana al Leganés.

Por su parte, el Alavés suma ya 33 puntos tras ganar al Valencia en Mendizorrotza, firmando por primera vez esta campaña dos triunfos seguidos, y ha demostrado esta campaña su mayor peligrosidad lejos de casa. Los de Mauricio Pellegrino han ganado en sus dos últimas salidas (Riazor y El Molinón) y acudirán a Granada con las sensibles ausencias de Marcos Llorente y Manu García, sus dos mediocentros titulares, aunque recupera al delantero Deyverson.

--HORARIOS DE LA JORNADA 25.

-Martes 28.

R. Sociedad - SD Eibar. Undiano Mallenco (C.Navarro) 19.30.

Málaga CF - Real Betis. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 21.30.

Valencia CF - CD Leganés. Vicandi Garrido (C.Vasco) 21.30.

-Miércoles 1.

Osasuna - Villarreal. González González (C.Castellano-leonés) 19.30.

FC Barcelona - Sporting. Sánchez Martínez (C.Murciano) 19.30.

RC Celta - RCD Espanyol. Jaime Latre (C.Aragonés) 21.30.

Real Madrid - UD Las Palmas. Fernández Borbalán (C.Andaluz) 21.30.

Granada CF - D. Alavés. Iglesias Villanueva (C.Gallego) 21.30.

-Jueves 2.

RC Deportivo - At. Madrid. Clos Gómez (C.Aragonés) 20.45.

Sevilla FC - Athletic Club. Ocón Arráiz (C.Riojano) 21.30.