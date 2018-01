(Previa) El derbi sevillano, protagonista con dos equipos en horas bajas

Sevilla y Betis afrontan el siempre atractivo derbi sevillano en el estadio Sánchez-Pizjuán (20.45 horas) en un mal momento liguero para ambos conjuntos, una situación similar a la del Valencia, que buscará ante el Girona poner fin a una racha de tres encuentros sin ganar, mientras que Las Palmas de Paco Jémez se mide ante el Eibar tras ofrecer una buena imagen en la Copa del Rey.

Los derbis sevillanos son citas que siempre se marcan en el calendario, tomados como 'finales' por dos equipos que se obligan a no caer derrotados ante su máximo rival. Los precedentes favorecen al Sevilla, vencedor en las últimas cinco citas, aunque el Betis aspira a repetir lo sucedido en los octavos de la Liga Europa en 2014, con un triunfo por 0-2 en casa del vecino.

El técnico italiano repetirá gran parte del once utilizado en Cádiz, con la ausencia obligada de Guido Pizarro por sanción, y pudiendo dar entrada de inicio a Mercado por Corchia, Sarabia en la sala de máquinas -es fundamental en la construcción nervionense- y Ben Yedder por el colombiano Muriel.

Por otro lado, Paco Jémez afronta su segunda prueba como entrenador de Las Palmas tras un buen debut copero frente al Valencia (1-1). El ex técnico de Cruz Azul no podrá contar con el defensa Gálvez por una cláusula en el contrato y buscará una victoria que inicie la remontada particular del colista en la Liga Santander.