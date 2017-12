Prosinecki: "Modric es el mejor jugador croata de la historia"

El exjugador de Real Madrid y FC Barcelona Robert Prosinecki aseguró que su compatriota Luka Modric es "el mejor croata de la historia", destacando su relevancia en la conquista de los títulos del conjunto blanco, sobre todo en las tres 'Champions', en las que tuvo un "papel clave".

Además, el exfutbolista explicó que puede culminar su gran carrera con una buena actuación en el Mundial de Rusia, para que los "críticos" no achaque un rendimiento distinto con la selección ajedrezada al del Real Madrid. "Allí tendrá la oportunidad para dejar su sello", añadió.

Preguntado por su otro compatriota en el vestuario merengue, Mateo Kovacic, el croata dijo que tiene condiciones "increíbles". "Desafortunadamente, todos vemos que todavía no lo hace, y esto sugiere que algo podría estar haciendo mal, pero sé que es jugador con todas las condiciones para ser de talla mundial", dijo.

En otras cuestiones, el seleccionador de Azerbaiyán hasta hace apenas unos meses, afirmó que su espejo es Pep Guardiola, al que admira por encima de cualquier técnico. "Para mí, Guardiola es el mejor entrenador de todos los tiempos, o al menos el mejor entrenador que he visto en acción. El fútbol que juega con su equipo es atractivo", espetó.

"Mourinho es un entrenador mundial, ha ganado tantos trofeos que debes agacharte. Sin embargo, un partido entre United y Stoke me dificultará poner la televisión. Por otro lado, no puedo esperar los partidos del Manchester City y ni siquiera me importa quién esté del otro lado. ¡Tú miras y sonríes! Este es Pep Guardiola", sentenció.