Puyol: "Si el Barcelona gana, la distancia sería difícil de recuperar para el Real Madrid"

El ex futbolista del FC Barcelona Carles Puyol ha reconocido este jueves que en caso de que el conjunto azulgrana se lleve la victoria este sábado (13.00 horas) ante el Real Madrid la distancia entre ambos sería "difícil de recuperar" para los pupilos de Zinédine Zidane aunque ha advertido que los blancos "no van a bajar los brazos".

En caso de una victoria culé, Puyol aún no descartaría al equipo blanco en la lucha por la Liga. "Si pierden, el Madrid tendría muy difícil ganar LaLiga pero ellos nunca se rinden, no bajan los brazos, es una de sus virtudes, luchan hasta el final. Me acuerdo el año del 2-6 en el que nosotros ganamos, pero si ellos lo hubieran hecho la Liga hubiera estado muy difícil para nosotros. Sí que es verdad que 11 puntos es mucha distancia, son cuatro partidos", manifestó.

El ex azulgrana cree que soportar el inicio del Real Madrid puede ser una de las claves del choque. "Los pequeños detalles marcan las diferencias, no sé cómo van a plantear los partidos, el Barcelona va a querer el balón y tienen que tener cuidado por cómo va a arrancar el Madrid el encuentro. No encajar en los primeros minutos es muy importante", señaló.

Sobre el hipotético pasillo, el ex zaguero culé opinó que es un tema del que se está hablando demasiado. "Personalmente, no me acuerdo si después de ganar el Mundial de Clubes nos hicieron pasillo o no, creo que se está hablando mucho de ello. Es algo para rendir tributo a un campeón y no para humillar al rival, esa debe ser la lectura. No sé si se hará o no, es algo que hay que preguntar a los protagonistas que tienen que decidir", indicó.