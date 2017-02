Quique Sánchez Flores: "Europa no está tan lejos"

El entrenador del RCD Espanyol, Quique Sánchez Flores, ha asegurado que su equipo no dejará de mirar a Europa porque "no está tan lejos", pero que quieren tener los motivos suficientes para ser conscientes de que son capaces de conseguirlo, tras la derrota este sábado en el Santiago Bernabéu (2-0).

"La motivación es saber que siempre puedes competir mejor. Cuando competimos con los grandes, no nos gusta a salir goleados. Europa no está tan lejos, no vamos a dejar de mirar a Europa. Queremos tener los motivos suficientes para ser conscientes de que somos capaces de hacerlo", aseguró en rueda de prensa.

El técnico manifestó la intención de salir desde atrás, aunque dijo que si cometen error tras error, lo acabarían pagando porque no tuvieron capacidad de conectarse en el juego de toque. "Sabemos el potencial que tiene el Madrid y sabemos que esas diferencias han existido. 1-0 a falta de diez minutos, pueden alcanzar en cualquier momento. Encajamos un segundo corriendo hacia atrás. Se redujo bien al rival, nos quedó muy lejos atacar bien", añadió.

"Estos tipos quieren hacer todo bien. Un rival que pone las cosas complicadas y hemos tenido un jugador que nos condiciona a la hora de atacar mejor. Tenemos gente que transita bien pero si no ganas metros te quedas lejos del resultado", detalló, así como señaló que los planes a veces se cumplen en su totalidad o en parte, y afirmó que no está pendiente de la actuación del colegiado.

"Estamos jugando contra equipos que son muy buenos. El Madrid es otro nivel. Son distancias no tan salvables como pueda parecer. Que no hayamos atacado bien no significa que no hayamos competido. Hay una parte muy difícil: si no lo haces bien, sales dolorido", dijo, así como resaltó la obediencia de los suyos.

"Cuando pierde pelota, presionan. Tienes que tener un buen día para superar ese tipo de impresiones. Si los dejas correr, nos hubiesen hecho lo que nos han hecho. Tiene tantas cosas que tienes que estar pendiente. Ahí nos quedamos cortos", subrayó sobre el Real Madrid, tras la jornada 23 de LaLiga Santander.