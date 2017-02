Quique Sánchez Flores: "Hemos convertido al Celta en un rival directo"

El entrenador del RCD Espanyol, Quique Sánchez Flores, ha reconocido este martes que después de lo que se lleva de temporada el equipo ha convertido a su próximo rival en la LaLiga Santander, el Celta de Vigo, en un "rival directo" aunque también ha remarcado que tiene "muy buenas individualidades" y una idea colectiva "muy reconocible".

"Nosotros le hemos convertido en un rival directo. No lo era a principio de temporada porque el año pasado entraron en Europa y ya aspiraban a volver de nuevo. Nos ganan en proyecto, en tiempo, es un equipo que está muy hecho, aunque intentamos aprender de este tipo de proyectos", apuntó ante los medios en rueda de prensa.

El madrileño recalcó que desean "competir igual que ellos". "Es un buen equipo con muchas individualidades y con una idea colectiva muy reconocible. Tienen unos valores físicos muy importantes y llevan el partido defensivo al duelo individual. Convierten los partidos de desgate y son capaces de romper estructuras defensivas", explicó en referencia al rival de este miércoles.

Otro de los aspectos que remarcó del conjunto gallego fue la "muy buena condición física" de sus jugadores. "Son futbolistas con valores muy altos. Su banda izquierda es muy potente, Wass también es muy intenso y Aspas igual. Nos van a exigir y va ser un duelo físico. Te llevan al máximo", argumentó.

"No hablamos en términos de revancha. Hicimos un partido completo de 90 minutos ante un rival muy bueno y en dos minutos se nos fue el partido. Es una advertencia más que una revancha. Aquello nos hizo estancarnos, pero también crecer porque ante las dudas reaccionamos y nos ayudó a despertar", se sinceró recordando el 0-2 de la primera vuelta en un partido decidido en los minutos finales.

Al duelo ante el Celta se le sumará el del Villarreal en una misma semana que calificó Quique Sánchez Flores de "mucho desgaste". "Es una semana que va a centrifugar al equipo y nos va a exigir. En Inglaterra sería la típica semana de diciembre que sabes hacia dónde te diriges. Al final son complejas y hay tan poca distancia que hay que medir bien las recuperaciones y los esfuerzos", manifestó.

"Sabremos en mayo si merecemos ir a Europa o no. Queremos sostener la idea de crecimiento y ese sería el concepto. Mejorar constantemente, y ver si somos capaces de crecer más o menos, o si nos vamos a estancar. Es tan exigente esta liga que no lo sabemos. Dejamos que la gente sueñe, no nos asusta que lo digan y si sigue será una buena noticia", advirtió.

Para este choque, el técnico blanquiazul tuvo que dejar fuera de la convocatoria al portero Roberto, que sufre una capsulitis en el dedo pequeño, mientras que entró el guardameta del filial Andrés Prieto. "Tuvo un percance en el dedo que ya se lesionó hace unos meses, está pasando unas pruebas y no está listo para poder jugar. En cuanto a la lista, por cariño y deseo nos llevaríamos a todos, pero 20 es suficiente por si hay algún inconveniente para poder reaccionar", admitió.

Por otro lado, uno de los jugadores que destacó su labor fue de Javi Fuego, pese a que en la pasada jornada no entró en el equipo titular. "No hay ninguna duda sobre él, es un jugador que para nosotros ha sostenido defensivamente todo lo que ha ocurrido en el equipo cuando hemos dejado las porterías a cero. Es un jugador muy importante para nosotros y su ausencia es simplemente porque creíamos que debía descansar", reiteró

"Fui un jugador que entendí bien a los árbitros, aunque de entrenador fui muy crítico con ellos y con el tiempo me he dado cuenta de lo complicada que es la profesión y lo difícil que se lo ponemos. Tenemos que ayudarlos, dejarles tranquilos y facilitarles la labor", aclaró cuestionado por la labor arbitral, de nuevo en el centro de atención por lo sucedido en el Villarreal-Real Madrid.