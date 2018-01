Quique Sánchez Flores: "Hemos de minimizar errores y pensar que es una Liga muy pareja"

El entrenador del Espanyol, Quique Sánchez Flores, espera que los "pequeños detalles" en el partido contra el Málaga de este lunes en La Rosaleda (21.00 horas) les den el triunfo a su equipo, y la primera victoria de la temporada lejos de su estadio.

"El marcador del otro día no nos ayudó, pero ganaremos más partidos así que perderemos. Un análisis más frío me dice que hemos de minimizar errores y pensar que es una Liga muy pareja. Coger una racha positiva nos abrirá el camino", manifestó el madrileño en rueda de prensa.

El preparador perico ha admitido que no haber ganado fuera de casa en toda la temporada no le preocupa. "Necesitamos tener la confianza necesaria o la inercia para conseguirlo", expuso, recalcando que los equipos grandes "no suelen hacer distinciones entre ganar en casa o hacerlo fuera".