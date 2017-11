Quique Sánchez Flores: "La prioridad es sumar"

El entrenador del RCD Espanyol, Quique Sánchez Flores, ha dejado claro este domingo que el equipo está realizando buenos partidos, pero ha asegurado que la "prioridad es sumar" para poder alcanzar el "objetivo" y mantenerse, porque solo con "sensaciones" no se consigue.

"Nos falta rematar los partidos para tener una sensación de que nos encontramos bien. Somos conscientes de que hemos hecho buenos partidos durante la temporada y eso es tranquilizador, pero también sabemos que si queremos estar cerca de nuestros objetivos tenemos que empezar a sumar victorias. Si fuera por sensaciones estaríamos en el objetivo, pero por puntos, no. Por tanto, ahora la prioridad es sumar", indicó el técnico en la rueda de prensa previa al partido de este lunes ante el Getafe CF.

Fruto de ese buen juego viene del trabajo que se realiza en los entrenamientos. "Nunca entrenamos en función de los resultados, sino en función del crecimiento. Si vemos que nos estancamos en algo, insistimos hasta que se ponga al día y si vemos que van fluyendo las cosas, vamos abriendo la puerta a otras. No hay obsesión dentro del grupo, sino que hay que competir con la idea de ganar partidos porque un mal resultado nos puede alejar de nuestros objetivos y es demasiado pronto para eso", explicó.

Para terminar, el técnico blanquiazul comparó al equipo respecto a la temporada pasada. "A estas alturas hemos hecho más buenos partidos que el año pasado, pero tenemos algún punto menos. No nos preocupa excesivamente. El año pasado tardamos 19 jornadas en instalarnos entre los nueve primeros. Este año, no lo sé. Pero como ya dije, lo importante no es llegar pronto, sino llegar para quedarse", concluyó.