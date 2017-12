Quique Sánchez Flores: "No creo en rivales fáciles"

El entrenador del RCD Espanyol, Quique Sánchez Flores, quiso evitar cualquier atisbo de relajación previo al enfrentamiento del domingo ante el Eibar en Ipurua (18.30 horas) y aseguró que no cree en "rivales fáciles", y menos ante un rival "incómodo, agresivo y muy estructurado" como el Eibar.

"No me fío de nada ni de nadie a nivel competitivo. No creo en rivales fáciles. Vamos a ir día a día, con la idea de competir bien y hacerlo mejor. Es lo único en lo que pienso", reconoció el técnico 'perico' en la rueda de prensa previa al partido.