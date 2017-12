Quique Setién: "Afrontamos el partido en un buen momento y con confianza"

El técnico del Real Betis, Quique Setién, explicó que su equipo atraviesa "un buen momento" y "con confianza" para afrontar el duelo de este viernes ante el Athletic Club, en la jornada 17 de LaLiga Santander, y despedir el año con una victoria que dé continuidad a la lograda ante el Málaga.

"El partido va a ser difícil, va a ser como todos. A mí este equipo siempre me ha resultado muy difícil competir contra él. Tiene registros que no son fáciles de controlar, lo tienen en su memoria. Es cierto que la victoria en Málaga nos va a dar más tranquilidad para gestionar el balón, para quizás hacer cosas que antes no nos atrevíamos o nos atrevíamos menos", afirmó.