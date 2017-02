Quique Setién: "Espero que el Bernabéu le influya positivamente a Jesé"

El entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Quique Setién, espera que al delantero Jesé Rodríguez le "influya positivamente" jugar ante su exequipo, el Real Madrid, este miércoles en el Santiago Bernabéu, mientras que, pese a la mala racha que atraviesan, advirtió que están "mentalmente fuertes" y sabedores de "la repercusión" que tendría poner fin a estas dudas con un triunfo ante el líder.

"En este campo en el que hemos entrenado ha metido muchos goles", recordó Setién de Jesé tras entrenar este martes en el Alfredo Di Stefano, donde el canario brilló con el Real Madrid Castilla. "Espero que jugar en el Bernabéu le influya positivamente y confiemos que pueda romper esta racha que lleva", añadió.

De todos modos, indicó que ante la Real Sociedad, el exmadridista "lo hizo muy bien". "Tiene ya ese punto de lucidez y de condición física para rendir tras mucho tiempo sin jugar, y tuvo muchas ocasiones. Creo que está excesivamente responsabilizado por lo que supone para él llegar a la isla y todas la expectativas que hay sobre él, y eso no es positivo", comentó.

"El día que marque el primer gol, vendrán todos después. Nosotros no somos el Real Madrid y lo que le pido es que trabaje como el otro día, es lo que para mí tiene más valor porque para nosotros es importantísimo que alguien con su calidad haga estas cosas, es digno de elogio y le servirá para hacerse con el cariño de todos", agregó del atacante.

Pese a perder cuatro partidos consecutivos, el técnico cántabro ve a sus jugadores "bien", aunque "heridos". "No es fácil sobreponerse a estas circunstancias después de jugar tan bien como ante la Real, tener muchísimas ocasiones y hacer todo lo que teníamos que hacer, pero están mentalmente fuertes y con ganas de revancha y cambiar esta dinámica", apuntó.

En este sentido, Setién envió un mensaje de calma. "Todos tenemos la confianza en hacerlo cuanto antes y si no es en este partido, en el que tenemos mucha ilusión porque sabemos de la repercusión que tendría hacerlo en este campo, pues en el siguiente ante Osasuna. No nos van a afectar para nada estas cuatro derrotas y tendremos la misma identidad e ilusión", afirmó.

"Trataremos de hacer lo que sabemos, que es tener el balón porque sabemos que sin él el Real Madrid también sufre, y plasmar nuestra identidad y cuando nos toque defender hacerlo. Y si tenemos que marcar, hacerlo cuando ya no haya tiempo para la remontada", solicitó.

El entrenador del conjunto grancanario admitió que "es posible que haya algún cambio" en el once respecto al choque contra la Real, pero no en la portería pese al fallo de Javi Varas del pasado viernes. "Está bien, nos da muchas cosas", recordó, sin esconder que como ya hiciese el año pasado, Raúl Lizoain, el suplente, "tendrá sus momentos" en este tramo final de campaña.

NO LE PREOCUPA EL TEMA ARBITRAL

Por otro lado, dejó claro que no le preocupa "para nada" toda la polémica arbitral de la pasada jornada con el Real Madrid y señaló que los "árbitros tratan de hacerlo lo mejor posible". "Nunca pienso en la mala fe, es una de esas cosas que no puedes controlar. Te puedes ver influenciado por un escenario como este, pero es lo que hay", se sinceró.

Así, resaltó que estos errores "humanos se suelen compensar" durante todo el año. "Hay que tratar de serenarse y esperar que se equivoquen a tu favor", declaró. "Los regalos no influyen, otra cosa es que le paguen unas vacaciones en las Bahamas. Para mí carece de importancia", ironizó sobre las bolsas con regalos que hacen a los árbitros de los partidos clubes como el madridista.

Preguntado por la comparación entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi, Setién les ve "diferentes", con el portugués como "el mejor rematador del mundo" y el argentino como un futbolista que ofrece "más cosas" y tiene "mucha continuidad". "A Cristiano le valoro mucho porque sin el talento de Messi para maniobrar y jugar está en lo mas alto, es un futbolista ejemplar y referencia para muchos, pero en la esencia del fútbol creo que Messi es mejor", opinó.

"A los grandísimos futbolistas como Modric o Busquets si están inspirados, es difícil frenarles y más si están rodeados de grandes futbolistas. Son dos que me encantan porque tienen cosas que los demás no y es realmente un placer verles jugar y disfrutar de ellos", valoró al hablar del croata y el catalán.

Para el exfutbolista, en esta Liga se está "demostrando" que algunos equipos como Sevilla, Real o Villarreal "han elevado el nivel de la competición" y "cada año están más fuertes". "Este año no hay grandes goleadas y muchos partidos se deciden por la mínima o por goles aislados que no reflejan lo que pasa en el campo", puntualizó.

Por último, Setién se refirió al papel del entrenador y su dificultad para afrontar proyectos largos. "Asumimos el rol que nos toca y que pase es inevitable tal y como están los tiempos. Hay una gran parte de equivocación a la hora de cesar a entrenadores que no tienen el tiempo necesario para desarrollar su trabajo. Yo siempre tengo las maletas preparadas", aseveró.

"Me quedé seis años en Lugo porque era un sitio especial y cuando perdí 10 partidos seguidos me renovaron y a la larga fructificó, y eso es a lo que aspiro. Hemos perdido cuatro partidos, pero en tres de ellos creo que disparamos 62 veces y sólo hemos hecho un gol de falta. En las dos primeras jornadas marcamos nueve de cuatro disparos. Hay muchas cosas que no puedes controlar y sabes que dependes de los resultados", sentenció.