Quique Setién: "Nos ha faltado un poco más de valentía"

EUROPA PRESS

El técnico del Betis, Quique Setién, reconoció que el estreno ante el FC Barcelona en LaLiga Santander no era el más asequible para comenzar a sacar el juego que pide a su nuevo equipo, al que pidió más "valentía" en adelante para imponer su dominio y no sufrir como hicieron este domingo en la derrota (2-0) en el Camp Nou.

"Es cierto que los primeros 30-35 minutos hemos defendido bien, pero no hemos conseguido muchas ocasiones. No estoy contento porque esperaba mucho más de mi equipo con el balón. No sé si nos ha faltado un poco más de valentía, de sobreponernos al escenario y a la situación", indicó en rueda de prensa.

"Es cierto que el Barcelona nos ha apretado muy bien, te metes en tan poco espacio y la presión siempre es difícil. Hoy, desde luego, no hemos estado precisos ni hemos podido, no nos han dejado", añadió.

El técnico cántabro explicó que no se vieron sorprendidos las posiciones cambiadas en la alineación culé. "No estoy demasiado sorprendido. Messi, en cantidad de ocasiones, aparece por cualquier zona. No tiene una posición fija e interpreta el juego y la posición según lo que requiera la situación. Que Alcácer haya caído un poco más al lado les ha ayudado en la presión y a la hora de defender. Eso entraba dentro de lo posible", indicó.

"El problema de irte arriba cuando un equipo tiene tanto el balón y es tan bueno, cada vez que vas arriba, si no vas de manera coordinado, en cuanto te salen de la presión te crean muchos problemas. No hemos estado bien a la hora de coordinar. También ha habido unos cuantos jugadores que a medida que avanzaba la segunda parte estaban muy cansados", añadió sobre el segundo tiempo.

"Hubiera tenido que hacer unos cambios más, pero los que he hecho, Nahuel estaba muy cansado, Camarasa también estaba pidiendo el cambio a Sergio lo tenía que haber cambiado, pero he preferido esperar un poco más y luego he tenido que hacer el cambio obligado. La realidad es que hemos querido ir un poco más adelante en la segunda parte pero nos ha faltado capacidad para ello y fuerza", finalizó.