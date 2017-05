Quique Setién: "Se va identificar al Betis con una forma de jugar"

El nuevo entrenador del Real Betis Balompié, Quique Setién, ha asegurado que dotará de personalidad al equipo, que de ahora en adelante va a identificarse "con una forma de jugar", y ha afirmado que tratará de "mejorar" al club para devolverle al lugar "que le corresponde" y para que los aficionados vuelvan a "disfrutar".

Setién señaló que se decantó por el Betis por el "interés de verdad, sincero y serio" que mostró el club, y por la "sintonía" que tiene con la afición verdiblanca. "Para mí, la dimensión de este club cubre todas mis expectativas. El interés que ha mostrado desde que he llegado, la predisposición que he sentido desde que estamos hablando a la hora de colaborar, de ponernos de acuerdo. Sintonía en todo", expresó, asegurando que convencerá a sus futbolistas de que "van a mejorar" y a los seguidores de que "van a disfrutar".

Por ello, el santanderino está "tremendamente ilusionado y agradecido" por la confianza de la entidad por su apuesta de fútbol. "Entiendo el fútbol siempre a través del balón. La relación que tengo con los jugadores es siempre de tú a tú, porque una gran parte de mí se siente todavía futbolista. Creo que esto es muy importante para sacar el máximo rendimiento de los futbolistas, que todos crean de verdad que lo que vamos a proponer es lo que más nos conviene a todos, lo que más nos gusta", afirmó. "Creo que no me va a costar mucho convencerles", previó.

Por último, Setién no quiso entrar en polémicas sobre sus desavenencias con el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, y aseguró que es "un hombre de consenso". "He roto, cerrado una puerta que me va a costar. Hay parte de mi sentimiento, de mi corazón, que se va a quedar allí porque he disfrutado mucho. Las circunstancias que se han producido no vienen al caso. Es muy largo y hay que estar allí para saber lo que ha pasado", concluyó.