Rakitic: "El Clásico nos puede marcar mucho para lo que queda de temporada"

El centrocampista croata del FC Barcelona, Ivan Rakitic, tiene claro la importancia del Clásico de este sábado ante el Real Madrid porque "puede marcar mucho para lo que queda de temporada" para los azulgranas y porque tiene un significado "inmenso" para esta Liga Santander donde marchan invictos.

"El Clásico es un partido que nos puede marcar mucho para lo que queda de temporada", aseguró Rakitic en una entrevista publicada este martes a los medios oficiales del club. "Tenemos ir y hacer nuestro juego, salga como salga y no cambiar nuestra idea ni ser lo que somos", añadió.

"Yo quiero ganar y si puedo marcar mejor. Quiero dar lo mío, pero si no marco ni doy una asistencia y ganamos nadie va a ser más feliz que yo. Si puedo marcar otra vez, mucho mejor, si no que Leo (Messi) marque en el 95 o que sea un 0-4, pero me vale con 0-1", prosiguió un Rakitic, que marcó el año pasado en el Santiago Bernabéu.