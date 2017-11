Ramírez: "El grito de la afición era unánime contra Ayestarán y tampoco podemos hacer oídos sordos"

El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, aseguró que no pueden "hacer oídos sordos" al grito "unánime" de la afición contra el entrenador Pako Ayestarán y aseguró haberse reunido con el Consejo de Administración del club esta madrugada tras la derrota con el Deportivo de la Coruña (2-3), que estuvo a punto de costarles el pase a los octavos de final de la Copa del Rey.

"Nos hemos reunido el Consejo Administración y la dirección deportiva tras el partido", añadió Ramírez, que no confirmó ni desmintió la continuidad del técnico Ayestarán, que sigue en el alambre pese a haber superado la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

"Lo que nos preocupa ahora es qué vamos a hacer. No tengo claro que vamos a hacer, tengo que reflexionar", añadió antes de ser preguntado por un posible sustituto. "No hemos hablado con Paco Jémez, no tengo claro nada aún, tengo que reflexionar, seguimos en la reunión", comentó.