Ramis: "El objetivo es conseguir matemáticamente la permanencia y luego poder soñar con algo más"

El jugador de la SD Eibar Iván Ramis confesó este miércoles que el objetivo de cara a lo que resta de temporada es "conseguir matemáticamente la permanencia" y luego "poder soñar con algo más", en referencia a alcanzar los puestos de Europa League, que están ahora a siete puntos a falta de diez jornadas para que termine LaLiga Santander.

"El equipo está en una situación muy cómoda que nos permite luchar partido a partido para estar en esa zona entre los diez primeros. El objetivo es conseguir matemáticamente la permanencia y luego poder soñar con algo más", apuntó en la Ciudad Deportiva de Atxabalpe después de la sesión de entrenamiento.

"Estamos haciendo una segunda vuelta muy buena, con solo dos partidos perdidos. Sería mejor ganar, sobre todo en casa, pero mientras se puntúe podemos disfrutar del momento. Tenemos que jugar como nosotros sabemos. Contra el Espanyol volvimos a salir con mucha intensidad, como toda la primera vuelta, y hay que salir en esa misma dinámica", dijo.

El central cree que la clave para lograr una buena clasificación va a estar en ganar en casa y puntuar fuera. "Somos humildes, sabemos que somos el Eibar pero vamos a luchar partido a partido por estar lo más arriba posible. Sabemos que fuera tenemos que puntuar. Ganando en casa y puntuando fuera vamos a estar ente los diez primeros", manifestó.

Aunque no descarta alcanzar los puestos europeos, Ramis afirmó que en caso de no lograrlo deben estar "muy satisfechos con la temporada" que están haciendo. "Si se consigue, mucha más alegría para todos y si no tenemos que estar muy satisfechos con la temporada que estamos haciendo", dijo.

Al mallorquín no le preocupa especialmente la acumulación de partidos de estas alturas del curso, porque la sufren "tanto los grandes como los pequeños. "Tanto a los grandes como a los más pequeños, la acumulación de partidos acecha a todos los equipos. Los que se juegan para no descender, los que se juegan entrar entre los 7 primeros, todo es nerviosismo, intensidad y puede causar cansancio en todos los equipos. Yo creo que este equipo está trabajando muy bien y seguirá en la misma línea que ha llevado hasta ahora", apuntó.

Finalmente, respecto a su situación personal, Ramis destacó que está "muy contento" por la "continuidad" que le está dando Mendilibar. "Estoy muy contento porque estoy teniendo continuidad y el mister está confiando en mi. Tengo que seguir en la misma línea, estoy haciendo una temporada bastante regular y hay que seguir igual", concluyó.