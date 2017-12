Ramos: "No creo que España pierda en los despachos lo que nos ha costado ganar en el campo"

El capitán de la selección española, Sergio Ramos, dio poco crédito a la posibilidad de que España sea descalificada del Mundial de Rusia por una supuesta injerencia en el proceso electoral de la RFEF, después de ganarse "en el campo" la presencia en la cita del próximo verano.

"No creo que España pierda en los despachos lo que nos ha costado ganar en el campo. Me cuesta creer que España no vaya al Mundial. No creo que pueda pasar", indicó el también capitán del Real Madrid.