Ramos: "Ganar el Mundial de Clubes sería el cierre ideal de un año inolvidable"

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, reconoció que ganar el Mundial de Clubes sería "el cierra ideal de un año inolvidable", y aseguró que el equipo está "extramotivado" ante una nueva final, en la que se enfrentarán al Gremio brasileño, rival que tienen "más que visto".

La mala imagen ofrecida por el equipo en la semifinal ante el Al-Jazira puso los focos en la actitud del equipo, algo de lo que Ramos no tiene dudas. "Nuestra historia nos obliga a estar motivados en cada partido, así que imagínate en una final. La motivación es muy buena. Siempre que hay un título en juego la gente se extramotiva. Es una nueva oportunidad de ganar un título más, el sexto Mundial de Clubes", declaró.

Mas allá de la actitud, la versión de los blancos ha de mejorar si no quieren tener problemas ante un rival de mayor entidad como el Gremio. "Les tenemos más que vistos. Vimos el partido con Pachuca y ya les hemos estudiado. Son técnicamente muy buenos y con jugadores que marcan las diferencias. Son rápidos a la contra. Su delantero no va a poder jugar la final, pero no lo van a poner fácil. Es un equipo que compite muy bien, con un entrenador que era jugador y eso siempre se transmite al grupo", apuntó Ramos.