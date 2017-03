Ramos: "A Piqué y a mí nos gusta tirarnos alguna piedrecita, pero sin maldad"

El internacional español Sergio Ramos ha reconocido que le gusta el 'pique' con el defensa del FC Barcelona y compañero en la selección española Gerard Piqué y ha afirmado que de vez en cuando se tiran "alguna piedrecita", pero que todo se realiza "sin ningún tipo de maldad" y en un ambiente "deportivo y sano".

"No te lo voy a negar -que les gusta 'picarse'-. Nos hemos acostumbrado a tirarnos, de vez en cuando, alguna piedrecita. Nos lo tomamos sin ningún tipo de maldad, superdeportivo y sano todo", declaró en su llegada a la concentración de la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

En este sentido, justificó los 'piques' entre madridistas y barcelonistas. "Cuando juegas al fútbol, como el otro día en el terreno de juego con Aduriz y Raúl García, acaba el partido y te das la mano. Es el morbo, el pique que existe entre el Barcelona y el Madrid, eso no va a cambiar. Eso no quita que ahora le de un abrazo cuando le vea", dijo sobre el central culé.

"ES EL MEJOR AÑO DE MI CARRERA A NIVEL GOLEADOR, PERO NO ME PREOCUPA"

Por otra parte, el defensa andaluz explicó que en LaLiga Santander el Real Madrid está "en un momento bueno" y "una racha un poco más tranquila". "El Real Madrid tiene eso, pierdes un partido y se forma la mundial. Dependemos de nosotros, somos líderes, pero por encima de eso debemos dejarlo al margen y centrarnos ahora en la selección", indicó.

Además, reconoció que está en "el mejor año" de su carrera "a nivel goleador", pero "no" le "preocupa mucho". "Tengo más en mente que recibamos los menos goles posibles, que es la prioridad de un defensa; si después puedes aportar muchos más goles en partidos importantes y eso nos sirve para sumar puntos y ganar partidos de dificultad, mucho mejor", señaló.

"Ha sido una temporada bastante completa y ojalá me pueda reivindicar en estos últimos meses y mantener ese nivel para ver si el día de mañana puedo decir que 2017 fue el mejor año de mi carrera. Estoy contento con el rendimiento, me están respetando las lesiones y me estoy encontrando en un momento físico muy bueno", prosiguió.

También afirmó que el hecho de que haya tantos españoles a estas alturas de la Liga de Campeones se explica por el buen momento de los jugadores que acuden con 'la Roja'. "Ahora viene la parte buena de la temporada, la carne está en el asador, nos jugamos la vida y vamos a coincidir con compañeros de los mejores de los equipos", subrayó.

"Esa es señal de que los jugadores que componen la selección están haciendo las cosas bien", expresó, antes de reconocer que pasó unos días enfermo después de un contagio por parte de su hijo. "Estoy mejor, he pasado un virus que me pegó el 'enano'. He pasado unos días jodido, pero estoy bien", aclaró.

"HAY QUE TENER TODAS LAS ALARMAS ENCENDIDAS"

Sobre su vuelta a 'la Roja' tras perderse por lesión los dos últimos encuentros, el central madridista confesó que está "contento", antes de recalcar la importancia del duelo clasificatorio ante Israel, previo al amistoso ante Francia. "Tenemos un partido muy bonito. Tenemos ganas de seguir jugando bien al fútbol con la selección y ojalá pueda seguir esa racha goleadora en un sitio como Gijón, que me trae buenos recuerdos porque ahí cumplí 100 partidos y pude hacer gol. Por encima de todo está ganar y hacer un buen partido. El segundo partido es un poco menos importante", afirmó.

"El míster nos ha ido avisando del rival que vamos a tener, intentando saber un poco más de los jugadores a los que nos vamos a enfrentar. Hay que tener todas las alarmas encendidas, no relajarse con ningún rival. Tenemos que afrontar cada partido paso a paso, con humildad, y tratando de conseguir el máximo de puntos posible", manifestó. "La clave del éxito es la unión del equipo. Tenemos un grupo maravilloso y eso no se puede perder, hay que mantenerlo", añadió.

Por último, Ramos se alegró del buen momento de forma que atraviesa su compañero de equipo Karim Benzema. "Karim es un grandísimo delantero, lo lleva demostrando muchísimos años. Cuando él está en una racha buena, todos nos beneficiamos. Esperemos que ahora que viene lo bueno siga con esa mentalidad, esas ganas de querer trabajar y aportar al equipo, y que el equipo lo note", concluyó.