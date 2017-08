Ramos, sobre la convocatoria de Villa: "Nos ha sorprendido a todos, pero siempre es bien recibido"

El capitán de la selección española Sergio Ramos reconoció que, aunque la reciente convocatoria de David Villa con el combinado nacional le sorprendió, el delantero "siempre es bien recibido" en la 'Roja' puesto que pese a jugar en la MLS estadounidense "ha mantenido un buen nivel" y una "ambición" que seguro les ayudará este sábado en el "complicado" partido de clasificación para el Mundial ante Italia.

Por ello, el central reclama al público que se de cita en el estadio blanco que "no pite a nadie", como sí hizo este domingo en el encuentro de Liga entre Real Madrid y Valencia. "Es algo que no va a cambiar. Durante muchísimos años el Bernabéu siempre nos ha hecho sentir ese nivel de exigencia, no es agradable pero hay que saber vivir con ello. Hay veces que un toque de atención nunca está de más", mencionó Ramos.