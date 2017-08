Ramos, sobre la expulsión de Cristiano: "Se podrá recurrir"

El central del Real Madrid Sergio Ramos elogió el trabajo de su equipo para sacar un 1-3 del Camp Nou en la ida de la Supercopa de España este domingo ante el FC Barcelona que encarrila el título, al tiempo que mostró su disconformidad con una expulsión de Cristiano Ronaldo que "se podrá recurrir".

"Cuando hay jugadores de tanto nivel, en cualquier segundo de relajación suceden cosas. Estoy muy contento por el gran partido del equipo, con un título en juego. Tampoco es para sacar pecho porque queda la vuelta pero no solo el resultado, hay que destacar el trabajo del grupo con desgaste físico con un rival difícil de defender", afirmó en declaraciones a Telecinco.

El capitán blanco se refirió a la expulsión, por segunda amarilla de Cristiano Ronaldo, al entender el colegiado De Burgos Bengoetxea que fingía un penalti. "A mí me coge un poco lejos pero ha sido una jugada en la que le desequilibran y no finge. Se podrá recurrir porque expulsar a un jugador clave en un Clásico, a falta de 10 minutos, jugándonos tanto, hay que valorarlo de otra manera", indicó.

Por otro, Ramos se refirió a otra de las polémicas, el penalti señalado a Keylor Navas sobre Luis Suárez. "Estamos en alta tensión. Para mí no es penalti pero tendría que verlo. El árbitro entiendo que no pita nada que no ve así que lo habrá visto claro", apuntó, elogiando a Asensio por su "talento innato" y a Kovacic por dar "vida" al Madrid "siguiendo a Messi".