Raoul Loé: "Somos Osasuna y nunca nos rendimos, no podemos bajar los brazos"

El futbolista franco-camerunés Raoul Loé se mostró "muy contento" de su vuelta a Osasuna, donde estuvo ya de 2011 a 2015, y dejó claro que, pese a la delicada situación en LaLiga Santander, no pueden "bajar los brazos" y deben "ir con todo" a los partidos.

"Estoy muy contento de volver. Mi salida no fue fácil, mi anterior club presionaba mucho y no lo hicimos hasta el último día. Tarde, pero todo al final ha salido bien", apuntó Loe en su presentación ante los medios en declaraciones recogidas por la web del club.

El jugador de origen francés aclaró que estaba "contento" en Al Sailiya catarí y que decidió salir por ser Osasuna. "Si no me hubiese quedado hasta el 2018, pero se dio la oportunidad, estuve hablando con compañeros como Roberto (Torres) o David (García), y he vuelto", confesó.

El centrocampista reconoció que desde fuera se veía "complicada" la situación del equipo, colista en LaLiga Santander. "Pero lo que he visto en el vestuario es que está bien. El otro día el equipo jugó bien y también lo hizo contra el Sevilla, pero tampoco ha habido suerte. Ganando dos o tres partidos vamos a meter presión a los de arriba", comentó.

"Hay que ir con todo, no podemos bajar los brazos. Quedan pocos partidos y hay que ir a ganar. Tenemos que hacer algo para salvar a Osasuna. Mientras hay vida, es posible, y somos Osasuna, nunca nos rendimos", afirmó.