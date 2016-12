Raúl García: "Yeray tiene carácter y lo va a demostrar"

El jugador del Athletic Club de Bilbao Raúl García ha afirmado este jueves que su compañero Yeray Álvarez, que este martes fue operado de un cáncer testicular, tiene "carácter y lo va a demostrar", y que todo lo que le ha sucedido le dará un plus al equipo para hacer las cosas bien por él, empezando por poder superar al Barça en los octavos de final de la Copa del Rey.

"La vida da palos a todo el mundo, seas futbolista o lo que seas. Esto le reforzará y seguro que volverá a estar con nosotros. Tiene carácter y lo va a demostrar. Pese a ello, son temas que desgraciadamente no podemos dejar en la intimidad", declaró Raúl García en rueda de prensa.

El navarro dejó claro que la baja del central le dará fuerzas al equipo, que además le hará "valorar" todo lo que tiene. "Ese tipo de contratiempos te obliga a tener más compromiso y a estar el día a día defendiendo la camiseta del club. Nos dará un plus para hacer las cosas también por él", apuntó.

Por otro lado, reconoció que están confiados en poder eliminar al Barça para poder acceder a cuartos de la Copa. "No me gusta hacer porcentajes de quien tiene más posibilidades de pasar. Hay que aceptar lo que toca en el sorteo. Es un reto importante para nosotros, y ya hemos demostrado que si se hacen las cosas bien podemos pasar y en eso confiamos", manifestó.

"Sólo me centro en lo mío. No me interesa si algunos jugadores del Barça llegan el día 1, 2 ó 3 de enero de vacaciones. Lo único que me importa es que el equipo ya ha empezado a trabajar y que tiene muchas ganas de seguir en las competiciones en las que juega", aclaró en referencia a la llegada de Neymar, Messi y Suárez a Barcelona de las vacaciones navideñas.

Además, el centrocampista advierte que "pese a ser una eliminatoria de ida y vuelta, el primer partido siempre marca mucho". "Tendremos que sacar el de aquí en San Mamés adelante, pero aunque las cosas no fueran bien, seguiríamos pensado que tenemos opciones en Barcelona", afirmó haciendo hincapié a la importancia del partido de ida en el Nuevo San Mamés.

Finalmente, Raúl García señaló que a nivel personal sigue teniendo ilusión del primer día, y que la seguirá teniendo en el 2017. "Tengo claro que el pasado no sirve de nada. Vivo el presente, el día a día. Sigo aportando lo que tengo y mi ilusión, aunque al final es el trabajo quien te da los resultados", concluyó.