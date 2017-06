La compañía de representación Gestifute, propiedad del agente Jorge Mendes, ha defendido este martes la "legalidad" de la sociedad con la que el futbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo gestionó sus derechos de imagen, Tollin Associates LTD, domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas, hasta 2014, y niega que su representado haya "intentado evadir impuestos" en España.

Además, Gestifute asegura que Cristiano Ronaldo fichó por el Real Madrid bajo la Ley de Impatriados, por lo que "tributa sólo por las rentas atribuibles a España", y calificó sus rentas derivadas de la cesión de derechos de imagen como rendimientos del capital mobiliario no para evadir impuestos, sino porque tienen esta consideración según esta ley.

La compañía que representa al jugador del Real Madrid afirma que Ronaldo declaró a la Hacienda pública española "el 100% de la parte imputable a España de los ingresos de Tollin y sus derechos de imagen durante los períodos 2009-2014 y 2015-2020, valorándola de acuerdo con los criterios que fijó la Hacienda del Reino Unido para determinar qué parte de los ingresos por cesión de imagen se originó en aquel país, lo que pone de manifiesto que no había intención de defraudar".

En ese sentido, Gestifute defiende que Cristiano Ronaldo "no ocultó nada" y "declaró de manera voluntaria sus bienes en el extranjero" pese a no estar obligado a hacerlo y "tan pronto como fue requerido por la Agencia Tributaria". Por esa razón, los abogados del futbolita consideran que "sean cuales sean las soluciones para este caso así como sus consecuencias deben circunscribirse al ámbito administrativo y no al penal".