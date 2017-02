Zozulya, fichaje del Rayo, se defiende: "No soy neonazi, ayudé a los niños de mi país"

"La Franja no se defiende a base de nazis. Hay cosas por las que no podemos pasar. Por respeto a la historia del Rayo y del barrio. No queremos a tipos como tú. Su filiacion nazi le impide vestir la franjirroja. No la vas a ensuciar. No eres bienvenido". Son los mensajes a los que se ha tenido que enfrentar Roman Zozulya en sus primeros minutos como nuevo futbolista del Rayo Vallecano.

El futbolista ucraniano, cedido por el Betis en este mercado de invierno, es acusado de una ideología cercana a la ultraderecha. Varias peñas del conjunto madrileño manifiestan que las ideas políticas de Zozulya son totalmente opuestas a las que defiende el club vallecano.

Zozulya ha reaccionado a estas acusaciones a través de un comunicado: " No estoy vinculado, ni apoyo a ningún grupo paramilitar o neonazi. He realizado una importante tarea en Ucrania colaborando con el ejército para proteger a mi país, además de ayudar a los niños y a los más desfavorecidos. Todo ello en tiempo difíciles al encontrarse Ucrania en una guerra".

Además el nuevo delantero manda un mensaje directo a los aficionados que más han protestado por su llegada: "Sé que este trabajo que yo he hecho coincide con los valores sociales que preconiza el Rayo y su incondicional afición".