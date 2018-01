Rubén Blanco: "Se está haciendo daño a la imagen de Iago Aspas"

El portero del Celta Rubén Blanco ha denunciado que "se está haciendo daño a la imagen de Iago Aspas" debido a la polémica por un supuesto insulto racista a Jefferson Lerma (Levante) y ha apuntado que "mientras se demuestre lo contrario" él cree la versión a su compañero de equipo.

"Todos los jugadores del club estamos en contra de cualquier tipo de racismo, como es obvio. Creo que Iago ya dijo todo lo que tenía que decir y yo no voy a añadir nada más al tema. Este tipo de acusaciones no gustan a nadie, pero ya dijo todo lo que tenía decir, tanto él como el club, y creo que cuando menos se hable del tema, mejor. Creo que se está haciendo daño a la imagen de Iago", destacó Blanco ante la prensa.

El guardameta opinó que este encontronazo entre los jugadores de Celta y Levante "obviamente es un tema feo" que no le gusta "a nadie". "Hasta que se demuestre lo contrario, yo me creo la palabra de mi compañero. Entiendo a las dos partes, entiendo a Iago y entiendo al jugador del Levante. Uno dice su versión y el otro la otra. Yo no puedo decir nada más porque no sé lo que ha pasado", añadió.