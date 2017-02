Rubi: "Veo al equipo preparado para la batalla de Butarque"

El entrenador del Sporting de Gijón, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', ve a su equipo "preparado" para afrontar "la batalla de Butarque" este domingo (16.15 horas) ante el Club Deportivo Leganés y aseguró que lo importante es "levantarse" si ven que reciben "un golpe".

"El partido más importante, sin duda, dado lo directo que es el rival es el que tenemos este domingo. Veo al equipo preparador para la batalla", que -asumió- "no será fácil". "Del Leganés destaco su gran contraataque, las acciones a balón parado y las incorporaciones de sus laterales", explicó.

Preguntado por el posible equipo que alineará en el estadio pepinero, Rubi quiere "esperar al entrenamiento de este sábado para hablar con Douglas y valorar si el brasileño está recuperado". Además, el técnico dijo que las nuevas incorporaciones "van cogiendo las ideas", y está seguro de que "aportarán" al equipo.

Además, fue cuestionado por la posible ansiedad y su incidencia en un partido como el del domingo. "Es un asunto que estamos trabajando", añadió, antes de explicar que ante el "todo" les fue "de espalda" y agradeció a la afición "lo bien que se portó". "Sin embargo nosotros no estuvimos a la altura".

También le preguntaron si veía la posibilidad de que Trouré y Carlos Castro pudieran jugar juntos, como acabaron haciéndolo la pasada jornada. "Es una alternativa más e incluso podría sumarse Cop. No creo que con estos futbolistas le falte gol al equipo", sentenció Rubi, que quiere ante el Lega "un equipo "descarado", pero sin que caiga en "descuidos".

"NO SÓLO NO ENTRA EL CAPELLÁN, ES QUE NO ENTRA NADIE".

No faltaron preguntas sobre la salida del vestuario del capellán del Sporting, Fernando Fueyo, que llevaba dos décadas rezando con los jugadores antes de los partidos. "El hecho de que no pueda entrar en el vestuario no es sólo una decisión mía, es general, de club, y no es que ahora no entre él, es que no entra nadie".

Rubi manifestó además que "se trata de que antes del comienzo del partido los jugadores estén concentrados en lo que tienen que estar. En modo alguno se le cierra la puerta al Padre Fueyo", que estará durante la semana a disposición de quienes le necesiten.