Rubi: "No podemos fallar ante el Granada"

El técnico del Real Sporting de Gijón, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', afirmó que no pueden "fallar" este domingo frente al Granada (El Molinón, 18:30 horas), un rival directo al que deben ganar "como sea" para mantenerse en la pelea por los puestos de salvación, que están ahora a siete puntos.

"Este es un partido contra un rival directo donde, el equipo que salga victorioso dará un golpe adelante respecto a un equipo al que dejará tocado y, quieras que no, también te acercas. Es un partido donde no podemos fallar. A los jugadores les he dicho que debemos hacer las cosas que solemos hacer, pero hay que ganarlo como sea. Además, el estadio debe ser una olla a presión de apoyo a nuestro equipo", apuntó en la sala de prensa de Mareo este viernes.

El técnico del equipo asturiano dijo que los jugadores están "tranquilos pero no relajados" de cara al encuentro. "Veo a los jugadores muy tranquilos, pero no relajados. No les veo con una ansiedad por encima de lo normal. La situación no es nada buena, pero el equipo viene de hacer un gran partido en Valencia y de estar muy cerca de ganar otra vez", apuntó.

Además, no dio pistas sobre qué jugadores va a alinear, pero dijo que lo importante para él es la actitud y la confianza. "A mí lo que me preocupa es que, el que salga, esté convencido de lo que debe hacer y esté con el máximo de confianza en sí mismo. Las diferencias no son tan grandes entre unos y otros", manifestó.

"El equipo tiene ganas ya de dar una alegría a la afición en casa. Yo creo que hasta los técnicos nos la merecemos ya, el sentir lo que es ganar en casa, en este estadio tan bonito que tenemos. Nosotros vamos a salir a ganar y no podemos desordenarnos, como nos pasó en Valencia en un balón parado", concluyó.