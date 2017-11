Rubiales: "Hay que refundar muchas cosas, hay que cambiar el rumbo de la Federación"

EUROPA PRESS

El expresidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) Luis Rubiales se desmarcó del mandato de Ángel María Villar en la Federación Española de Fútbol (RFEF) considerando que había que "refundar muchas cosas", recalcando que le gustaría que "todo se empiece a mirar con lupa" y que estaría "encantado" de tener un rival para ocupar un sillón presidencial para el que se encuentra con "experiencia suficiente".

"Estoy seguro de que hay que refundar muchas cosas y hay que cambiar el rumbo. Si no lo pensara, no me presentaría. A partir de ahí, yo tendré mi sello más o menos acertado, pero sí que tengo una idea clara porque conozco el fútbol español y europeo, conozco muchas federaciones como UEFA o FIFA", señaló Luis Rubiales ante los medios en la Asociación de Prensa de Madrid (APM) tras comunicarse su renuncia voluntaria a la presidencia de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

El exfutbolista se encuentra "con experiencia suficiente y con la humildad" para rodearse de gente que "mejore la institución". "Al final, el beneficiario va a ser el fútbol español. Hay muchas ideas e iremos en los próximos días concretando", añadió.

"Estoy convencido de que tengo el apoyo mayoritario. Tengo ganas, ilusión y voy a hacerlo pensando en que todos los que quieran participar y construir un fútbol español más moderno, más transversal, que integre a la mujer, que separe todos los departamentos para hacerlo más productivo. Esa 'gran sentada' donde todas las instituciones, LaLiga, los futbolistas, por supuesto el CSD y la RFEF, como institución matriz, puedan enfocar este nuevo rumbo", prosiguió.

Sobre su renuncia de la AFE, dejó claro que no es una decisión tomada "de la noche a la mañana, sino meditada y tomada desde la responsabilidad y sobre todo pensando que el fútbol español lo necesita". "Me desvinculo de la AFE para centrarme en mi candidatura. Si me marchaba no quería dejar dudas en el aire", confesó.

Rubiales prefiere no "cometer el error" de juzgar el anterior mandato, aunque señala los principales aspectos a mejorar. "Necesitamos un nivel de gestión profesionalizado y una transparencia mucho mejor. No quiere decir que lo que se haya hecho antes esté mal, pero yo quiero que todo se empiece a mirar con lupa", reconoció.

En esa candidatura del ya expresidente de AFE, se buscará una mejora de las relaciones con todos aquellos que "vengan a sumar". "Mi manera de hacerlo será a través del esfuerzo, el trabajo y sabiendo que hay diferentes opiniones, pero si alguien quiere imponer una opinión, no la aceptaremos", consideró.

"HAY GENTE MUY PODEROSA A LA QUE NO LE INTERESA VERME DE PRESIDENTE"

En esas relaciones, tarea complicada será con LaLiga y con su presidente, Javier Tebas, quien reflejó públicamente su rechazo a Rubiales como presidente de la RFEF y su táctica de ir a escondidas recabando avales.

"Cada uno es como es. No me he sentido ofendido aunque pueda haber gente que quiera que sí. No es ese el camino, yo voy a lo mío con paso firme", señaló, subrayando que "más que de nombres" prefería "hablar de instituciones" y que tenían que hacer "todo lo posible porque haya una buena relación y seria".

El propio Tebas se podría enfrentar a un proceso de inhabilitación por un posible fraude fiscal, caso ante el que Rubiales prefiere ser "comedido". "No me cabe la menor duda de que, si hay algún tipo de sanción que aplicar, lo harán porque se ha hecho en otros momentos. Queda esperar a que el presidente del CSD tome la decisión. Yo solo quiero que se aplique con justicia la ley", reconoció.

El exjugador no esconde que tendrá gente en su contra. "Hay gente muy poderosa en este país a la que no le intereso, pero también hay mucha gente, la del fútbol, que quiere que salga yo y ese es mi mayor apoyo. Confío en la nobleza de la gente del fútbol", recalcó.

Varias posibilidades se plantean para que Luis Rubiales acceda a la presidencia de la Federación. "Yo tengo muy claro lo que voy a hacer y vosotros lo sabréis en cuanto tome la decisión. Hay piezas en el tablero que no me corresponden", admitió..

Entre esas "piezas", se encuentra una posible dimisión de Ángel María Villar, actualmente inhabilitado presidente de la RFEF, lo que sería "una buena noticia" puesto que "podrán acudir más candidatos" a unas elecciones. "Estaría encantado de tener alguien con quien competir, algo que he hecho toda mi vida, antes en el campo y ahora aquí", confesó.

Además, recordó que en las elecciones a la Asamblea General los futbolistas españoles votaron "ante notario, de manera secreta, limpia y pura" y que es "democrático respetar lo que se ha hecho bien". "No iba a permitir que a 140 personas se les tache de corruptos. Nadie ha acreditado que ninguna de las personas que estuvo allí fue acreditada de manera corrupta, así que vamos a respetarlos", insistió.

"HAY 'FUTBOLISTAS' EN LA FEDERACIÓN JUGANDO FUERA DE SU POSICIÓN"

Otra alternativa que se está planteando es un proceso jurídico por parte del Consejo Superior de Deportes al que no le ve "fondo" Rubiales. "Con todos los juristas y especialistas con los que he hablado, tan solo uno encontró un fundamento jurídico para que pudiera ser aceptado. Sería sorprendente que fuera admitido, pero como no está en mis manos, habrá que valorarlo", comentó.

"La reflexión, más allá de todo esto, es si es justo que un presidente sea elegido a mayoría o que un presidente pueda permanecer con un tercio de los apoyos", continuó el exfutbolista andaluz.

Además, aseguró que la figura de Fernando Hierro, nuevo director deportivo de la Federación Española de Fútbol, es "incontestable", aunque su labor en la presidencia será la de "colocar a la gente en su mejor posición". "No he participado en la gestión interna de la Federación pero conozco a mucha gente allí y hay 'futbolistas' jugando fuera de su zona", lamentó.