Sampaoli: "Quiero disfrutar el momento y no me ilusiono con nada que no sea el Sevilla"

El entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, destacó este viernes "el respeto futbolístico" que ha logrado el conjunto hispalense debido a la fantástica temporada que está haciendo, aunque espera que "no sea una moda, sino una realidad", además de zanjar los rumores que lo sitúan la próxima temporada lejos de Nervión.

"Quiero disfrutar el momento y no me ilusiono con nada que no sea el Sevilla", explicó el técnico argentino sobre los recientes rumores de una posible oferta importante por él. Rumores que surgen tras la temporada que está cuajando el club sevillista, actualmente segundo en LaLiga Santander, y que le ha valido para lograr "un respeto en el medio futbolístico importante" del que espera "no sea una moda sino que sea una realidad".

En su objetivo de seguir la estela del Real Madrid en la competición liguera, los hombres de Jorge Sampaoli viajarán este domingo a Pamplona para enfrentarse a Osasuna en El Sadar. "Es un campo complicado, donde históricamente el Sevilla siempre ha tenido problemas, pero sabemos de nuestra necesidad y trataremos de hacer un partido que nos permita dominarlo y nos ofrezca la posibilidad de ganar", indicó.

Por la cabeza del exentrenador de la selección chilena únicamente pasa conseguir los tres puntos ante Osasuna para seguir en lo alto de la clasificación, aunque el reto de poder ser líder aún lo ve algo lejos. "Lo de ser primeros será un reto, porque es muy difícil que Barcelona o Madrid pierdan dos partidos seguidos. El mantenernos ahí va a tener que ver con nuestra regularidad y, si alguna vez toca, sería una gran noticia, pero es muy difícil", reconoció.

Sobre la imagen del conjunto hispalense lejos del Sánchez Pizjuán, donde cayó ante el Granada y empató en Gijón, Sampaoli negó que difiera tanto con la ofrecida en el feudo sevillista. "La posibilidad de que nos mantengamos arriba no depende sólo de jugar fuerte en casa, sino de hacerse fuerte en cualquier lado y sumando", y recordó que el mejor partido que han realizado hasta el momento "fue contra la Real Sociedad de visitante" donde ganaron "con mucha autoridad".

"La única realidad que nos compete es ir partido a partido, y luchar así por mantenernos en un lugar que nos permita clasificarnos para 'Champions', estar arriba y ser un equipo respetado", manifestó Sampaoli sobre lo que les ha pedido a sus futbolistas en esta segunda parte de la temporada.