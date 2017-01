Sampaoli: "El Real Madrid nos ha hecho vivir momentos que no habíamos vivido hasta ahora"

El entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, lamentó la derrota de su equipo ante el Real Madrid (3-0) en el partido de ida de octavos de final de la Copa del Rey y aseguró que el conjunto blanco les ha hecho "vivir momentos" que no habían vivido "hasta ahora".

"Nos hemos visto muy sorprendidos por la presión del Real Madrid. Nos complicaron mucho en la primera parte y luego en la segunda controlaron bastante bien. La eliminatoria, obviamente, está compleja para nosotros. Intentaremos jugar un partido de vuelta con mejores condiciones y trataremos de pelear hasta el último minuto", valoró el argentino.

"Esto es fútbol, pero con el Madrid es muy complejo", añadió Sampaoli que debe "evaluar las sensaciones" que le deja el partido. "La sensación es que en el primer tiempo fuimos muy superados por ellos. Ahora tenemos que reencontrarnos con la característica de este equipo. Ser tan competitivos como cuando acabamos 2016", indicó.

Además, Sampaoli fue preguntado por el tercer gol del Real Madrid, que llegó tras un penalti muy protestado por los sevillistas en una acción sobre Modric. "Siempre hay decisiones arbitrales que se pueden analizar, pero normalmente no las analizo porque unas veces te favorecen y otras te perjudican. Desde mi posición no puedo valorar esa situación. Independientemente de eso el Madrid fue muy superior. El Madrid nos ha hecho vivir momentos que no habíamos vivido hasta ahora", repitió.

En este sentido, el preparador nervionense admitió que le "sorprendió" que el Madrid superase la línea de presión al comienzo del partido. En cualquier caso, Sampaoli puso en alza que los dos "chances" que tuvieron no fueron aprovechados. "En el primer tiempo nos faltó intensidad, me sentí extraño es la primera vez que nos pasa. Aun así, tuvimos dos oportunidades muy claras de Vitolo e Iborra", recordó,

Por último, Sampaoli afirmó el interés del Sevilla por fichar al delantero Eduardo Vargas, jugador del Hoffenheim y a quien bien conoce por su pasado en la selección chilena. "Hoy no creo que hayamos perdido por la falta de un delantero, sino por la superioridad del Real Madrid. En cuanto a Eduardo, la dificultad que tenemos es el cupo de jugadores extracomunitarios, que está cubierto", finalizó.