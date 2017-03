Sampaoli: "En el fútbol no hay ni pasado ni presente, solo futuro"

El técnico del Sevilla FC, Jorge Sampaoli, enfatizó que su equipo no se tiene que preocupar por el pasado, con la eliminación de Liga de Campeones ante el Leicester reciente, sino centrarse en lo verdaderamente importante del fútbol, el futuro, y dijo tener ya los cinco sentidos sobre el Atlético de Madrid, su próximo rival en LaLiga Santander, un partido que se antoja vital para los intereses de ambos conjuntos.

"Es un partido importante y definitorio, aunque también lo es para un rival que viene encumbrado y estimulado. Será un partido extremo", enfatizó en la rueda de prensa previa al choque, que se disputará este domingo en el Vicente Calderón. Y más tras la eliminación de la Liga de Campeones, esta semana, con lo que solo queda defender con uñas y dientes la tercera plaza que actualmente se ocupa.

Sobre esa derrota "dolorosa" ante el Leicester, que supuso que el Sevilla no pudiera continuar en la máxima competición futbolística del continente, Sampaoli admitió que les faltaron "detalles" que dificultaron su continuidad en la competición. Eso sí, para el argentino "no fue un fracaso futbolístico". "Ahora jugamos ante el Atlético, un escenario complicado para cualquiera. Pero nosotros no elegimos dónde jugar, es lo que toca y hay que enfrentarlo. Y tendremos enfrente a un rival que va a querer recuperar el terreno y la ventaja que nosotros le hemos sacado", explicó.

"Tenemos que defender el lugar al que, con mucho sacrificio, llegamos", continuó antes de añadir que no hay lugar para acusar ningún estado anímico. "Todos los días tras la derrota, uno se levanta y empieza a soñar con lo que viene. Hay que tratar de ser responsables y corregir errores", dijo a los periodistas.

Y este pasa por sumar en el Vicente Calderón. "Es un equipo que ha ganado terreno y un rival que, en ningún momento, bajará los brazos para llegar a nuestra posición y más arriba si puede", reconoció Sampaoli, que también insistió en no pensar en disputarle el título a los equipos de arriba, porque ello dependerá "de los próximos partidos y de las realidades" que toquen. "Lo que más me interesa es que, cada partido, el equipo tenga la posibilidad de vivir una evolución que nos permita ser extremadamente competitivos frente a los mejores", ensalzó.