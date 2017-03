Sampaoli: "A partir de ahora son todos partidos decisivos"

El entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, reconoció que a partir de ahora, y empezando por la visita este jueves del Athletic Club, todos los partidos que afrontarán serán "decisivos" y deseó mantener "el paso" para llegar al tramo decisivo con opciones de pelear el título al Real Madrid y el FC Barcelona.

"Tenemos que pensar en lo que viene, sacando conclusiones del anterior partido y acomodándolo a la generalidad del siguiente rival. Para nosotros, este partido es muy importante y complicado porque el Athletic también llega con la necesidad de mejorar. De 'acá' en adelante todos los partidos son decisivos y debemos vivirlos como tal", expresó Sampaoli en rueda de prensa.

El argentino recordó que "se vienen momentos de definición que tienen que ver con tener claros los objetivos". "Hay que tener presente que vamos a encontrar vicisitudes que sortear y ojalá que mantengamos el paso de hasta ahora, será la única manera de mantenernos en el lugar especial donde estamos", admitió.

En este sentido, sabe que tanto el Real Madrid como el FC Barceloa "tienen ese tipo de conducta de regularidad" necesaria. "Para estar después de tanto tiempo ahí arriba en el último tramo de torneo vamos a tener que estar muy buen para tener esa oportunidad", advirtió.

Para el partido ante el Athletic, le faltarán "jugadores habituales" como N'Zonzi, Sarabia o Pareja, pero el preparador sevillista remarcó que en situaciones similares su equipo "lo ha solucionado muy bien". "Esperemos que al que el toque esté a la altura", puntualizó.

"Que no esté Steven lo tenemos que asimilar porque casi siempre juega y lo ha hecho muy bien y nos permite que nuestro juego sea 'limpio'. El 'vuelo' del equipo tiene mucho que ver con él", aseguró del mediocentro francés.

Esto aumenta las opciones de Vicente Iborra. "Es una posibilidad porque se la ha ganado, pero todavía no lo tengo concreto", indicó. "Iborra cambió tantos partidos y resultados negativos que siempre es bueno tenerle presente para jugar", explicó.

"Franco Vázquez no está rindiendo como al principio, cuando tenía un 'vuelo' increíble y como no está a su mejor nivel, el equipo lo nota mucho, pero seguramente se recuperará", opinó preguntado por el rendimiento del centrocampista argentino, mientras que de Walter Montoya, refuerzo invernal inédito, aclaró que está "en proceso de adaptación". "Hay que elegir bien los momentos y el lugar para uno que apenas llega sea protagonista", resaltó.

ELUDE HABLAR DE SU FUTURO

Sobre su futuro, Sampaoli afirmó que actualmente están hablando de "de intenciones no de formalidades". "Como cuerpo técnico tenemos un contrato que nos vincula, lo otro son intenciones que no están para nada comprobadas en lo que fuera una reunión formal. No hay demasiado tiempo para otra cosa que nos sea pensar en el rival próximo y lo demás son todo intenciones, cosas formales no hay", zanjó.

De todos modos, el argentino subrayó que su "felicidad tiene que ver con la del hincha". "Cuando sepamos que no podemos hacer ese objetivo es muy difícil que sigamos protagonizando en este lugar. Por eso tenemos que tener claro el objetivo del club, la definición que tome de cara a la planificación del próximo año y del futuro", recalcó.

"Hoy el Sevilla es mirado con respeto por todo el mundo y hay que mantener esos niveles detrás de una estructura deportiva y en ese sentido hay que ver lo que pretende el club, lo que quiere el cuerpo técnico y tratar de llegar a un acuerdo", concluyó al respecto.