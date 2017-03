Sampaoli: "Me veo totalmente dolorido pensando que se me fue un sueño"

El entrenador del Sevilla FC, Jorge Sampaoli, se mostró "totalmente dolido" tras la eliminación de su equipo a manos del Leicester (2-0) en los octavos de final de la Liga de Campeones y aseguró que se le escapó "un sueño" ante un equipo que "no" fue mejor que ellos.

"La desventaja del primero gol generó que ellos defendieran más atrás. Eso nos llevó a un esfuerzo enorme y al final las condiciones de esta eliminatoria fueron enormes", dijo en relación al aspecto físico. "Además, el rival atajó dos penales y eso es mucha ventaja más allá del dolor que tenemos", valoró el argentino.

Sampaoli, sin embargo, quiso destacar la "actitud" de sus jugadores tras la derrota de este martes. "Con 10 hombres metidos al Leicester en su arco. Hoy fue un partido en el cual no se pueden recordar anteriores. Todo el segundo tiempo estuvimos encima del rival y generamos muchas situaciones a un equipo metido atrás", incidió en declaraciones a Atresmedia.

"Sinceramente se me hizo muy difícil porque no surgían contraataques. Seguimos insistiendo pero lamentablemente hoy no nos tocó", añadió el exseleccionador chileno. "Creo que esos detalles han marcado la eliminatoria porque sobre todo en la ida nuestra ventaja debió ser más amplia", añadió.

Por último, Sampaoli no quiso juzgar la expulsión de Samir Nasri. "Ojalá sus condiciones nos ayuden porque nos sirve un montón. Aportó en el campo y desconozco la expulsión. No puedo valorarla. Estuve muy lejos, pero él nos da mucho bueno", finalizó el técnico sevillista que no sabe el motivo de su expulsión. "Debió ser una confusión porque me amargué en un gol errado. No protesté", finalizó.