Sánchez Flores: "Empatar en Ipurua es bueno"

El entrenador del RCD Espanyol, Quique Sánchez Flores, ha asegurado que es "bueno" haber empatado este sábado ante el Eibar en Ipurua (1-1), y ha señalado que se han equivocado "en los metros finales", donde pudieron haber sentenciado.

"Es un campo complejo, un rival que no te deja pensar, que te asfixia y que te mete en el área. Es muy complicado jugar este partido, pero se pareció al que pensábamos. Queríamos defender balones de frente, no laterales, y lo conseguimos. Empatar aquí es bueno; el Eibar está donde está por algo", declaró en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Además, el técnico madrileño lamentó que el equipo no haya sido capaz de aprovechar sus oportunidades al no conseguir rematar. "Nos equivocamos en los metros finales. Tuvimos cuatro ocasiones muy claras sin chutar a puerta", indicó.

"No tiramos mucho, pero nuestras oportunidades más claras no terminaron en remate. Tuvimos cuatro contras en superioridad que no acabamos rematando. Somos efectivos, pero hoy no lo hemos sido en el último pase", concluyó.